Számos liberális szervezetet pénzelt az amerikai kormány hazánkban

A Trump-adminisztráció közzétette, hogy a különféle amerikai kormányzati szervek mikor, kinek, mire mennyi támogatást adtak. A Mandiner megnézte, milyen támogatások érkeztek Magyarországra és ismerős liberális szervezetek neveire bukkantak.

Az usaspending.gov oldalon 2985 szerződést, 424 támogatást, 1198 „direkt fizetést”, 17 kölcsönt, és 52 egyéb kiadást találtak.

A hazánkba érkező támogatások teljes összege 842,7 millió dollár

– összesítette a Mandiner.

A védelmi minisztériumhoz 123 millió dollárnyi, a külügyhöz 93 millió, a legtöbb támogatás pedig a Social Security Adninistrationhöz köthető.

A szerződések jórésze infrastrukturális jellegű. A prímet ezen a téren ez bizonyos washingtoni székhelyű Miscellaneous Foreign Awardees viszi. A 17 kölcsön nagyrésze a Debreceni Egyetemnek és a Közép-Európai Egyetemnek (CEU) ment. Az „egyéb” kategóriában legsűrűbben a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványt emlegetik. De felbukkan itt a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület is, ami 9700 dollár kapott 2010-ben, hogy a bicskei migránstáborban számítógépkezelői képzést nyújtson.

A Freedom House 1,925 millió dollárt kapott, hogy 2019-2028 között ügyködjön hazánkban a „Nations in Transit” program keretében, ami lényegében

Végh Zsuzsanna jelentéseinek támogatását is jelenti.

A Freedom House honlapján Végh neve alatt leírják, hogy az Orbán-kormány „illiberális”, illetve „autoritárius pályán” halad. Végh írta a Nation in Transit hazánkra vonatkozó éves jelentéseit.

Végh Zsuzsanna a German Marshall Fund of the United States vezetője is, ami egy 1972 óta létező, kétpárti, de balra húzó washingtoni szervezet. A kormányzati finanszírozás mellett olyan baloldali szervezetek támogatják, mint a Democracy Fund, a Charles Stewart Mott Foundation vagy épp a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány. Végh a CEU-n és az ELTÉ-n tanult nemzetközi kapcsolatokat, a közép-európai régióra és a „populista jobboldal” közép-európai térnyerésére koncentrál. Kutatója volt a European Council on Foreign Relationsnek is, amit nagyrészt a Soros-féle alapítvány finanszíroz.

A Transparency International Magyarország Alapítvány háromszor kapott támogatást az amerikai külügytől.

Egyszer majdnem 19 ezer, máskor 9 ezer, egyszer pedig több mint négyezer dollárt. Az elsőt a részvételi demokrácia növelésére, egyet oknyomozó újságírók képzésére, egyet pedig váratlan költségekre.

A Magyar Helsinki Bizottság is háromszor kapott pénzt,

16 ezer, 11700 és 4700 dollárt értékben a rendszerváltás 2019-es évfordulójának megünneplésére, hogy bátorítsák az ifjúság részvételt „egyéni szabadságjogok és demokrácia védelmében”, és, hogy „egyenlő bánásmód klinikákat” létesítsenek.

A Társaság a Szabadságjogokért 2017-2018-ra kapott hatezer dollárt a mozgássérült közösség segítésére.

A Háttér a Melegekért 2020-2022-re kapott majdnem 14 ezer dollárt a külügytől, hogy bemutassa, „hogyan alakult és változott a huszadik században a magyar LMBTQ-közösség”.

A Szivárvány Misszió Alapítvány 2010-ben kapott majdnem 3400 dollárt a Pride-hétre.

A faji előítéletek ellen és migránsokért küzdő Szubjektív Értékekért Alapítvány összesen 17-szer kapott támogatást, 74 ezer dollárt értékben, 2010-ben, illetve 2019-2024 között, mégpedig az amerikai külügytől.

A Nyitott Európáért Egyesület kétszer kapott pénzt Amerikától. Az első, 13 ezres támogatás a rendszerváltással és európai integrációval kapcsolatos történetmesélői projekt támogatását célozta, ám a második, majd’ 10 ezer dolláros összeg célja pedig az Eurológus blogot támogatása lehet.

A Magyarországi Európa Társaság majd’ 13 ezer dollárt kapott 2022-ben, hogy szervezzen konferenciát a demokrácia és a liberális világrend jövőjéről.

A Független Újságírók Alapítványa 2018-2019-ben kapott majdnem 25 ezer dollárt újságírók képzésére az amerikai külügytől a „Public Diplomacy Programs” keretében, melynek célja az amerikai külpolitika támogatása. A jelenleg egy fős alapítvány utoljára 2022-ben adott le pénzügyi beszámolót. Kapott még egy támogatást, több mint 19 ezer dollárt 2020-2021-ben, hogy 1945 hatásáról rendezzen társadalmi párbeszédet, egy harmadik 18 ezres csekket pedig 2019-2020-ban 1989-re való megemlékezésre.

A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 2022-2023-ban kapott majd’ 23 ezer dollárt, hogy bevándorlók iskolai integrációját segítse, majd közel 20 ezer dollárt azért, hogy a „társadalmi izolációt” csökkentő programját végrehajtsa.

Az Alternatív Közösségek Egyesülete Debrecenben 18 ezer dollárt kapott 2021-2022-ben valamiféle demokrácia-projektre, illetve „a címzett projektjeinek megvalósítására”.

Az Egyensúly Intézet 15 ezer, majd közel 10 ezer dollárt kapott.

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány közel 14 ezer, majd 10 ezer dollárt kapott az amerikai külügytől „az adás kultúrájának” támogatására és az „NGO-k fundrasing kampányai megalkotásának megsegítésére”; másodszor pedig hogy „aktuális információkkal szolgáljon a magyar NGO-knak kommunikációról, fundraisingről és NGO-menedzsmentről”.

A Slam Poetry Egyesület 2018-2019-ben kapott 12 ezer dollárt hat amerikai slammer meghívására.

A pécsi Health Leaders Egyesület nyolcezer dollárt kapott, hogy megvitassa, mi a legjobb válasz a migrációra.

A Generációk Hangja Alapítvány egyszer 9900, egyszer pedig 7900 dollárt kapott 2023-2024-ben, hogy csináljon magyar és angol nyelvű adásokat, és, hogy amerikai szakértők segítségével képezzék a rádiós újságírókat.

A Republikon 4800 dollárt 2019-ben, hogy a rendszerváltáskori szamizdatról rendezzen konferenciát.

A portál megjegyzi, hogy a támogattak közt van rengeteg „egyéni befogadó”, akik támogatásának célját „elmaszkolták”, minden olyan információt elrejtettek az illetőről, amiből kiderülne a kiléte.

