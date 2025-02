Halálos áldozatot követelő robbanás Moszkvában: oroszbarát ukrán vezető volt a célpont

Az orosz TASZSZ hírügynökség a biztonsági szolgálatokra hivatkozva arról számolt be, hogy a robbanást Armen Sarkisjan, az oroszok által megszállt Donyeckben működő bokszszövetség vezetője és az Ukrajna ellen harcoló zászlóalj alapítója ellen követték el. Az Ukrajnában körözés alatt álló Sarkisja régóta segíti az oroszbarát erőket Ukrajnában.

#Russia: Explosion hits #Moscow apartment complex:

Mine clearance specialists are searching the underground parking area for explosives, while also checking for other suspicious items and vehicles, Shot has reported, adding that police have not ruled out that a car not belonging… pic.twitter.com/A7sOgYjpN8

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 3, 2025