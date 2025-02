Újabb bizalmatlansági indítvány vár az új francia kormányra

François Bayrou francia miniszterelnök bejelentette, hogy az alkotmány 49.3-as cikkét kívánja alkalmazni a költségvetés szavazás nélküli parlamenti elfogadtatáshoz, ami egy újabb bizalmatlansági indítvány és a kormány bukásának veszélyét vetíti elő, írja az MTI.

A miniszterelnök a La Tribune Dimanche című lapban vasárnap megjelent interjújában bejelentette, hogy hétfőn élni fog ezzel a – kormányának felelősségét előtérbe helyező – alkotmányos lehetőséggel a 2025-ös költségvetés tervezetének elfogadásához. A képviselők hétfő délután vizsgálják meg az idei költségvetésnek a nemzetgyűlés és a szenátus vegyes bizottsága által elfogadott új, kompromisszumos változatát. „Most már késedelem nélkül szükséges az elfogadás. Egy olyan ország, mint a miénk, nem maradhat költségvetés nélkül. Ennek egyetlen módja, ha a kormány vállalja a felelősséget. Ez fog történni hétfőn” – mondta Bayrou, remélve, hogy „10 napon belül Franciaország végre rendelkezni fog a nemzet életéhez elengedhetetlen költségvetéssel”.

A francia alkotmány 49.3-as cikke alapján egy tervezet akkor is a parlament által elfogadottnak tekintendő, ha a miniszterek többsége hozzájárul a szavazás megkerüléséhez, és azt követően bizalmatlansági indítvánnyal 24 órán belül nem mozdítják el a kormányt. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország már bejelentette, hogy a szavazás elmaradása esetén bizalmatlansági indítványt nyújt be, amelyet a kommunisták és a Zöldek is támogatnak. A baloldali pártszövetség negyedik tagja, a Szocialista Párt viszont még nem döntött a kérdésben, ahogy a másik nagy ellenzéki csoport, a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés sem.

A figyelem most elsősorban a szocialistákra vetül, akikkel a kormány hetek óta tárgyalásokat fogad a költségvetésről, és akiken a kormány sorsa múlhat. A bizalmatlansági indítványról szerdán vagy csütörtökön szavazhat a nemzetgyűlés. A kisebbségben lévő kormány élén a centrista Francois Bayrou két hónappal ezelőtt váltotta Michel Barnier-t, akinek kormányát alig három hónapos hivatali idő után a baloldali pártszövetség és a Nemzeti Tömörülés közösen buktattak meg egy történelmi jelentőségűnek tartott bizalmatlansági szavazással. Ezt követően lett François Bayrou a hatodik kormányfő Emmanuel Macron elnök 2017-es megválasztása óta, és a negyedik 2024-ben, ami évtizedek óta nem látott instabilitást idézett elő a kormányzásban.

A július 7-i előrehozott választások eredményeként háromosztatúvá vált a Nemzetgyűlés 11 frakcióval, és egyik párt sem tudott abszolút többséget szervezni maga köré. Az elnöki tábor, a centristák és a jobbközép köztársaságiak alakítottak szeptemberben kisebbségi kormányt; a másik két tábor, a választásokon élen végző, de a kormányból kimaradó baloldali pártok és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés pedig ellenzékben maradt. Ez utóbbi két tömb buktatta meg december elején bizalmatlansági indítvánnyal az előző kisebbségi kormányt, amely a parlament megkerülésével kívánt megszorításokat bevezetni a jövő évi költségvetésben.

Kiemelt kép: A francia nemzetgyűlés Francois Bayrou miniszterelnök politikai programjának 2025. január 14-ei ismertetésén (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)