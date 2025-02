Panamába utazott az új amerikai külügyminiszter, hogy megszerezze a csatornát

Marco Rubio külügyminiszter szombaton első hivatalos útjára indult Közép-Amerikába, amelyet Panamában kezdett. Látogatását feszültségek övezik, miután Donald Trump elnök többször is kijelentette, hogy vissza akarja szerezni az ellenőrzést a Panama-csatorna felett.

Rubio négynapos útja során négy közép-amerikai országot és a Dominikai Köztársaságot is felkeresi, ami tükrözi a Trump-kormányzat erőteljes fókuszát az illegális bevándorlás megállítására az Egyesült Államok és Mexikó határán, valamint azt, hogy a migráció milyen nagy szerepet játszik az amerikai diplomáciában a következő években. Rubio további állomásai között szerepel El Salvador, Guatemala és Costa Rica is – írja a The New York Times.

A látogatás egyúttal Rubio régóta fennálló érdeklődését is mutatja Latin-Amerika iránt. Kubai bevándorlók gyermekeként a szenátusi karrierje során a republikánusok egyik vezető politikusa volt az Egyesült Államok latin-amerikai politikájában.

Az út csúcspontja várhatóan a panamai látogatás lesz, amely során Rubio a Panama-csatornához is ellátogat – közölték a külügyminisztériumi tisztviselők. Ez feszült helyzetet teremthet a panamai vezetőkkel, akik egyértelművé tették, hogy nem hajlandók még csak tárgyalni sem a csatorna feletti ellenőrzés átadásáról.

Trump többször is kijelentette, hogy vissza akarja szerezni az irányítást a csatorna felett, amelyet az Egyesült Államok épített és üzemeltetett az 1900-as évek elején. Trump és Rubio egyaránt stratégiai fenyegetésként hivatkoztak a csatorna bejáratai közelében működő hongkongi székhelyű vállalatokra, arra utalva, hogy Kína felhasználhatja őket a hajózási útvonal lezárására.

Rubio egy csütörtöki interjúban kijelentette, hogy az elnök érdeklődése a csatorna iránt teljesen komoly, és panamai látogatásának egyik fő témája lesz, annak ellenére, hogy helyben erős az ellenállás az ügyben.

José Raúl Mulino panamai elnök még aznap egy sajtótájékoztatón elutasította az ötletet, hogy az Egyesült Államokkal tárgyaljanak a csatorna feletti ellenőrzésről.

„Nem tudok és nem is fogok tárgyalni a csatornáról. Ez lezárt ügy. A csatorna Panamáé”

– mondta Mulino újságíróknak. Hozzátette, hogy szívesen tárgyalna a migrációról és a kábítószer-kereskedelem elleni harcról.

Panamából Rubio El Salvadorba utazik, ahol Nayib Bukele elnökkel találkozik. Bukele, aki Trump nyílt csodálója, szigorú fellépést folytat az ország bűnbandái ellen. Rubio célja, hogy újraélessze azt a Trump-kormányzat első ciklusában kötött megállapodást, amelynek értelmében El Salvador elfogadta a más országokból, például Venezuelából kitoloncolt migránsokat.

Ezzel párhuzamosan Trump különmegbízottja, Richard Grenell pénteken Venezuelába utazott, ahol Nicolás Maduro elnökkel találkozik. Grenell célja, hogy világosan közölje Maduroval: az Egyesült Államok elvárja, hogy Venezuela visszafogadja az oda tartozó bűnözőket és bandatagokat, akiket az amerikai hatóságok szerint az ország „exportált” az Egyesült Államokba.

Grenell követelni fogja, hogy Maduro fogadja el azokat a kitoloncolási járatokat, amelyekkel a Trump-kormányzat az amerikai városokra veszélyes venezuelai bűnözőket akarja hazaküldeni – mondta Claver-Carone, aki a legutóbbi Trump-kormányzatban a pénzügyminisztérium és a Nemzetbiztonsági Tanács tisztviselője volt. Hozzátette, hogy Grenell egyúttal az országban fogva tartott amerikai állampolgárok szabadon engedését is követelni fogja, de ezért nem kínálnak semmilyen engedményt.

„Nincs szükségünk venezuelai olajra”

– jelentette ki.

Grenell látogatása annak ellenére történik, hogy az Egyesült Államok 25 millió dolláros vérdíjat tűzött ki Maduro elfogására – ez az összeg a Biden-kormányzat alatt emelkedett 15 millióról. Biden tisztviselői 2022-ben szintén tárgyaltak Maduróval, hogy elérjék amerikai foglyok szabadon engedését.

Már Grenell latin-amerikai útjának híre is elemzőket késztetett arra, hogy feszültségeket jósoljanak az amerikai diplomácia különböző szereplői között. Grenell, aki maga is pályázott a külügyminiszteri posztra, határozatlan szerepkörben dolgozik a Fehér Házban és közvetlenül Trumpnak jelent.

Találkozója Maduróval látszólag ellentmond Rubio keményvonalas álláspontjának, aki régóta hangsúlyozza, hogy a venezuelai vezetőt politikailag el kell szigetelni. Claver-Carone azonban hangsúlyozta, hogy Grenell látogatása nem jelenti Rubio álláspontjának változását Maduro ellenzékének támogatása vagy a „demokratikus változás szükségessége” tekintetében.

„Rubio és Grenell is verseng a venezuelai ügyek feletti befolyásért” – mondta Juan Gonzalez, a Biden-kormányzat korábbi Nemzetbiztonsági Tanácsának latin-amerikai ügyekért felelős tisztviselője.

„Ha a cél egy migrációs megállapodás, akkor párbeszéddel többre mennek, mint a korábbi szankciós nyomásgyakorlás visszahozásával” – tette hozzá Gonzalez, aki 2022-ben maga is találkozott Maduróval, hogy közvetítsen az amerikai foglyok szabadon engedése érdekében.

Rubio Guatemalában az új kormány képviselőivel tárgyal majd a migrációs kérdésekről.

Az új guatemalai vezetés gyorsan jó kapcsolatot alakított ki a Trump-kormányzattal azáltal, hogy „nagyon támogatóan áll a kitoloncolási járatokhoz”

– mondta Claver-Carone.

Kiemelt kép: Marco Rubio floridai republikánus szenátor, Donald Trump megválasztott amerikai elnök külügyminiszter-jelöltje a szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán a washingtoni Capitoliumban 2025. január 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)