Kamera rögzítette a philadelphiai repülőgép-katasztrófa pillanatát – VIDEÓ

Egy kapucsengő kamerája is rögzítette a philadelphiai repülőgép-szerencsétlenség pillanatát. Pénteken egy egészségügyi célból közlekedő kisrepülőgép lezuhant egy bevásárlóközpont és egy lakónegyed közelében Philadelphiában, az Egyesült Államokban.

Egy kapucsengő kamerája is rögzítette a philadelphiai repülőgép-szerencsétlenség pillanatát. Az esetről készült videókon látszik, hogy a repülőgép gyorsan lezuhant, és hatalmas tűzgolyó keletkezett utána. A repülési naplók szerint a gép „mindössze egy percig” volt a levegőben, mielőtt lezuhant – közölte Cherelle Parker, Philadelphia polgármestere közleményében, írja a BBC, amely szintén közölte a felvételt.

A hirado.hu is beszámolt róla, többen meghaltak, amikor egy egészségügyi célból közlekedő kisrepülőgép lezuhant egy bevásárlóközpont és egy lakónegyed közelében Philadelphiában pénteken.

Josh Shapiro, Pennsylvania állam kormányzója közölte, hogy minden erőforrást rendelkezésre bocsátanak a mentéshez, továbbá Sean Duffy, közlekedési miniszter is jelezte, hogy a szövetségi hatóságok is minden segítséget megadnak. Az esetről Donald Trump elnököt is tájékoztatták. A baleset okait az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Bizottság (National Transportation Safety Board) vizsgálja.

Kiemelt kép: A baleset pillanata a philadelphiai kapucsengő kamerájának felvételén 2025. január 31-én (Fotó: YouTube/WSJ News)