A washingtoni nem az első tragédia – összegyűjtöttük a legnagyobb amerikai repülőgép-katasztrófákat

Egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött össze szerdán Washington közelében, de ez nem az első ilyen eset – az amerikai repülőgép-szerencsétlenségek története tele van olyan tragédiákkal, amelyek örökre megváltoztatták a légiközlekedést.

A szerencsétlenül járt utasszállító, az AA 5342-es járat a Kansas állambeli Wichita felől tartott Washingtonba, és éppen leszálláshoz készülődött a Ronald Reagan repülőtérre, amikor a Potomac folyó felett, mintegy 600 méterre a leszállópályától összeütközött egy gyakorló repülést végző, Blackhawk típusú katonai helikopterrel (Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP)

Szerda este újabb repülőgép-szerencsétlenség rázta meg az Egyesült Államokat, amikor egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter összeütközött a levegőben, és a Potomac folyóba zuhant. Az összesen 60 utast és három katonát szállító gépek katasztrófája újabb tragikus pillanatokkal gazdagította az amerikai légiközlekedés történetét. Az eset rávilágít arra, hogy a repülés, bár az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, nem mentes a veszélyektől.

A történelem során számos más, hasonlóan szomorú baleset is megrázta az amerikai közvéleményt, és bár az iparág folyamatosan dolgozik a biztonság növelésén, egy-egy tragédia mindig új kérdéseket vet fel a repülőgépek működési és biztonsági rendszereiről. Az alábbiakban bemutatjuk az Egyesült Államokban történt legtragikusabb repülőgép-szerencsétlenségeket, amelyek nemcsak az utasok és a légitársaságok, hanem az egész nemzet számára mély nyomot hagytak.

Jegesedés és pilótahiba (2009)

(Fotó: David Duprey-Pool/Getty Images)

2009. február 12-én a Colgan Air Flight 3407-es járata Buffalo közelében, New York államban zuhant le. A Bombardier Dash 8-Q400 típusú repülőgépen 50 fő tartózkodott, és mindannyian életüket vesztették. A baleset mögött a pilóták hibája állt, akik nem reagáltak megfelelően a jegesegésre, és nem tudták megakadályozni, hogy a gép elveszítse a felhajtóerőt. A tragédia után jelentős változások történtek a pilótaképzésben és az amerikai légitársaságok biztonsági protokolljaiban.

Csoda a Hudson folyón (2009)

(Fotó: Chris McGrath/Getty Images)

Bár nem tragédia, a US Airways Flight 1549 története a légiközlekedés legnagyobb csodájaként vonult be a történelembe. A 2009. január 15-én történt baleset során a repülőgép mindkét hajtóműve leállt egy madárraj ütközésének következtében. A pilóta, Chesley „Sully” Sullenberger és elsőtisztje, Jeffrey Skiles gyors és profi döntéseivel sikeresen végrehajtották a kényszerleszállást a New York-i Hudson folyóra. Az eset világszerte figyelmet kapott, és a hős pilóták munkáját később film is feldolgozta.

Túlterhelt gép (2001)

(Fotó: Shaul Schwarz/Getty Images)

Egy Airbus A300-600 típusú gép, nem sokkal a felszállás után zuhant le a New York-i Queens negyedben november 12-én. Az American Airlines Flight 587-es járatán a baleset következtében 265 ember, köztük 260 utas és 5 fős személyzet vesztette életét. A baleset oka a pilóta túlzott manőverezése volt, miután a gép hajtóművében turbulencia okozott meghibásodást, ami a vezérsík eltöréséhez vezetett. A vizsgálat megállapította, hogy a szélsőséges időjárás és a túlterhelt gép miatt következett be a baleset.

Váratlan műszaki hiba (2000)

(Fotó: Bryan Chan/Los Angeles Times via Getty Images)

Az Alaska Airlines Flight 261-es járata Los Angelesből Seattle-be tartott január 31-én, amikor műszaki hiba következtében a gép irányíthatatlanná vált és a Csendes-óceánba zuhant. Az MD-83 típusú repülőgép katasztrófája 88 ember életét követelte, és a vizsgálat szerint a baleset oka a repülőgép stabilizátorának meghibásodása volt, amelyet a karbantartás elmulasztása idézett elő. A tragédia után a repülőgépipar szigorította a karbantartási és ellenőrzési eljárásokat.

A rejtélyes robbanás (1996)

(Fotó: Jeff Christensen/Liaison Agency)

A TWA Flight 800-as járata, egy Boeing 747-es, a New York-i JFK repülőtérről való felszállás után, nem sokkal a tenger felett, robbanás következtében zuhant le. 230 ember, köztük 16 gyermek vesztette életét. A nyomozás szerint a baleset oka a kerozintartályban keletkezett szikra volt, amely robbanáshoz vezetett. A baleset után itt is szigorítás következett, új biztonsági előírásokat hoztak a repülőgépek üzemanyagtartályainak védelme érdekében.

Az amerikai légiközlekedés történetének ezen tragédiái komoly hatással voltak a repülésbiztonság fejlesztésére, és bár az iparág azóta is a legszigorúbb biztonsági szabályozásokkal működik, ezek az események örökre beíródtak a történelembe.