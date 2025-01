Videón, ahogyan lezuhant egy vadászgép Alaszkában

Az amerikai légierő pilótája biztonságban van, miután kedden az együléses F–35 vadászgép lezuhant egy alaszkai bázison tartott kiképzőgyakorlat során – írta a CNN.

A pilóta repülés közbeni meghibásodást tapasztalt, de sikerült katapultálnia a gépből, számolt be róla az ezred parancsnoka az azt követő sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a repülőgép a leszállási szakaszban zuhant le az Eielson légibázison. A pilóta még a baleset előtt vészhelyzetet jelentett, de

– tette hozzá.

U.S. Air Force F-35 fighter jet crashes during a training exercise at the Eielson Air Force Base in Alaska.

The pilot experienced an “inflight malfunction” but was able to eject from the aircraft, Col. Paul Townsend, commander of the 354th Fighter Wing, told a news conference.… pic.twitter.com/3AaZ88rLUt

