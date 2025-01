Trump Netanjahut fogadja elsőként

A Guardian értesülései szerint a meghívó levélben Trump kiemelte, hogy megtiszteltetés számára, hogy első külföldi vezetőként fogadhatja a Fehér Házban Netanjahut, hogy megvitassák, hogyan teremthető meg a béke Izraelben és a szomszédos országokban.

Trump azt mondta, nem bízik abban, hogy a gázai tűzszünet fennmarad. A tűzszünet értelmében Izraelnek és a Hamásznak hamarosan meg kell kezdenie a tárgyalásokat egy hosszabb távú békéről.

Donald Trump has invited Benjamin Netanyahu – wanted by the international criminal court for war crimes – to be the first foreign leader to visit the White House.

