Halálra taposták egymást a zarándokok az indiai vallási fesztiválon

Az AFP információi szerint legalább 15 ember életét vesztette, és tucatnyian megsérültek a fesztiválon kitört tömegpánikban. A hathetes hindu fesztiválra érkezett több tízmillió hívő szerdán hajnalban Prajagradzsban a három szent folyó – a Gangesz, a Dzsamúna és a Szaraszvati – találkozásánál akart megmártózni, amikor az összezsúfolódott emberek között tisztázatlan okok miatt kitört a tömegpánik.

A rend helyreállítására a hatóságok a gyors reagálású különleges egységet (RAF) is bevetették. A tömegoszlatás után készült videókon és fényképeken látható, amint hordágyakon viszik el a holttesteket.

A stampede at the world's largest religious gathering in India has killed at least 15 people with many more injured, a doctor at the Kumbh Mela festival in Prayagraj tells @AFPhttps://t.co/F2OOkLvQNJ pic.twitter.com/Dgw3asBsXh

