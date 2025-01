Donald Trump arcképe is felkerülhet a Rushmore-hegyre, erről nyújtottak be egy törvényjavaslatot

Egy törvényjavaslat szerint akár Donald Trump arcképével is kiegészíthetik a világhíres Rushmore-hegy oldalába vájt szoborcsoportot az Egyesült Államokban. Az amerikai történelem négy korábbi, meghatározó elnökének képmását vájták a hegyoldalba, a bővítéstől azonban 2019-ben még Trump is tartózkodott.

Kedden nyújtotta be a kongresszus alsóházában Anna Paulina Luna floridai republikánus képviselő azt a törvényjavaslatot, amelyet ha elfogadnak, akkor Donald Trump arcképével egészülhet ki a Rushmore-hegybe vájt szoborcsoport – írja a The Hill. A dél-dakotai Rushmore-hegy az Egyesült Államok egyik leghíresebb nevezetessége, amely jelenleg négy korábbi elnök (George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt) sziklába vájt arcképét jeleníti meg.

Amennyiben elfogadja az amerikai törvényhozás a javaslatot, akkor a szoborcsoport bővítéséért a belügyminisztérium vállalhat felelősséget, a Rushmore-hegy Trump arcával való kiegészítése egyébként korábban is felmerült már, nemrég a Fox News-on beszéltek arról, hogy az ország alapításának 250. évfordulóján, vagyis 2026-ban kellene elkezdeni a munkát. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy politikai támogatást is élvez a javaslat, hiszen 2019-ben maga Trump elnök is tartózkodóan nyilatkozott a Rushmore-hegy bővítésével kapcsolatban

„A Rushmore-hegy örök időkig az elődeink és a szabadságunk előtti hódolatunk jele marad”

– jelentette ki annak idején Trump.

Kiemelt kép: Donald Trump a Rushmore-hegy előtt 2020 július 3-án (Fotó: Saul Loeb / AFP)