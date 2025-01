A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó dollárkamatok 4,25-4,50 százalékos sávján a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.

A döntést a Fed nyíltpiaci bizottsága azzal indokolta, hogy a legújabb makrogazdasági mutatók tanúsága alapján a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül. Az év eleje óta a munkaerőpiaci feltételek általában enyhültek, bár a munkanélküliségi ráta emelkedett kissé, de továbbra is alacsonynak számít. Az infláció elmozdult a bizottság 2 százalékos célkitűzése felé, bár továbbra is kissé magas.

Tavaly három egymást követő kamatcsökkentéssel a 4,25-4,50 százalékos sávba vitte le a hitelfelvételi költségeket a Fed.

A Fed monetáris politikáját meghatározó nyíltpiaci bizottság, a Federal Open Market Committee (FOMC) a döntés indoklásában leszögezte, hogy az irányadó kamatlábak további kiigazításainak mértékét és időzítését a beérkező makrogazdasági adatok folyamatos mérlegelése alapján határozza meg a kilátások és a kockázatok egyensúlyba állításának a függvényében.

A nyíltpiaci bizottság kész szükség szerint kiigazítani a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését. A bizottság határozottan elkötelezett a maximális foglalkoztatás támogatása és az inflációnak a 2 százalékos célkitűzéshez való visszatérése mellett.

A bizottság értékelései során az információk széles körét veszi figyelembe, beleértve a munkaerő-piaci helyzetre, az inflációs nyomásra és az inflációs várakozásokra, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekre vonatkozó adatokat.

Kiemelt kép: Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) épülete (Fotó: MTI/EPA/MATTHEW CAVANAUGH)