Lemondott Milos Vucevic szerb miniszterelnök

Milos Vucevic kormányfő 11 órára meghirdetett rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be döntését – írta meg a vajdasági székhelyű Szabad Magyar Szó . Rendkívüli sajtótájékoztatóján kiemelte: miniszterelnökként a lemondással kíván hozzájárulni a társadalmi megbékéléshez. Milan Duric Újvidék polgármestere is bejelentette lemondását.

Alekszandar Vucic szerb elnök hétfő este jelentette be, hogy kormányátalakításra van szükség, ezért

legalább a miniszterek 50 százalékát lecseréli.

Szerbiában azóta tartanak a tüntetések, hogy tavaly ősszel leszakadt a az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője. A tragédiában tizenöten meghaltak, a történtekért pedig azóta sem vállalta senki az egyértelmű felelősséget. A kormány azt állítja, hogy a tüntetéseket külföldi hatalmak finanszírozzák.

A szerb elnök hétfőn arról is beszélt, hogy a tüntetők minden követelését teljesítették,

miután nyilvánosságra hozták az újvidéki tragédia teljes dokumentációját, és megnövelték a felsőoktatási támogatásokat. Az elnök emellett kegyelmet ígért a tüntető diákoknak, valamint azt is mondta, hogy a tüntetők ellen erőszakot elkövetőket felelősségre fogják vonni.

Milos Vucevicet 2012 szeptemberében nevezték ki Újvidék polgármesterének, s négy évvel később ismét ő lett a székváros első embere. A 2020-as választások után is őt nevezték ki polgármesternek, amire a város történelmében még nem volt példa, s a várost egészen 2022. október 26-ig irányította. A Szerb Haladó Párt alelnöki pozícióját 2021-ben kapta meg, 2023. május 27-én pedig a párt elnöke lett. 2022 és 2024 között a kormány alelnöke volt, valamint a hadügyminisztérium élén is ő állt. Vucevic 2024. május 2-től töltötte be a miniszterelnöki funkciót.

Kiemelt kép: Milos Vucevic szerb miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel Budapesten, a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2024. január 26-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)