Izraeli mintára hamarosan elkészülhet az amerikai Vaskupola

Aláírta az izraeli Vaskupolához fogható amerikai légvédelmi rendszer kiépítéséről szóló elnöki rendeletet Donald Trump.

Az izraeli Vaskupola-rendszerhez fogható légvédelmi rendszert építenek ki az Egyesült Államokban – írja a Fox News. Az erről szóló elnöki rendeletet hétfőn írta alá Donald Trump amerikai elnök, aki „azonnalinak” nevezte a rendszer kiépítésének szükségességét. Az elnök minderről egy floridai vacsorán beszélt, amelyen hosszasan méltatta Pete Hegseth frissen kinevezett védelmi minisztert.

„Ő reá [Hegseth] van szükség, hogy azonnal elkezdhessük kiépíteni a csúcstechnológiás Vaskupolához fogható védelmi rendszert, amely képes lesz az amerikaiakat megvédeni”

– mondta az elnök. Az elnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy Amerika bármely országot képes megvédeni, csak éppen önmagát nem, valamint utalt arra is, hogy Ronald Reagan elnök is tervezte egy hasonló védelmi rendszer kiépítését, azonban „hiányzott a szükséges technológia” annak idején. „Biztosítani fogjuk, hogy nekünk legyen a világ leghalálosabb hadereje” – jelentette ki Trump.

Az izraeli Vaskupola-rendszer működésével már a hirado.hu felületén is foglalkoztunk korábban. A Vaskupola a világ egyik legnagyobb mértékben terhelt légvédelmi rendszere a Hamász és a Hezbollah folyamatos rakétatámadásai miatt.

A rendszer érzékeli, majd kiszámítja a belépő rakéták röppályáját, illetve azt, hogy mekkora eséllyel csapódna be lakott területen. Trump korábban már több alkalommal is beszélt egy hasonló légvédelmi-rendszer szükségességéről, említette már beiktatási beszédében, ahogy a választási kampányban is érintette a kérdést. „Lesz egy szép Vaskupolánk!” – mondta a január 20-án hivatalba lépett elnök beiktatási beszédében.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. január 23-án (Fotó: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas)