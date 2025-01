Ahogy az európai liberális elit lelepleződik – avagy a kettős mérce láthatóságáról

Az európai baloldali és liberális elitek, kiknek számára addig van szólásszabadság, amíg annak tartalmát ők határozhatják meg, most új struktúrákkal szembesülnek. A hegemónia megtört és több területen előretört a normalitást támogatók széles tábora – ahogyan a patrióta mozgalom is erősödik.

Az elmúlt hetekben sorra adtak hangot aggodalmuknak Európa baloldali és liberális vezetői Elon Musk politikai aktivitása miatt. A „probléma”, mint mondják, elsősorban a közelgő német előrehozott választások miatt tetőzik, de egyébként is nyugtalanok, amiért

egy, a fősodortól meglehetősen jobbra elhelyezkedő, extravagáns szereplő fogalmazza meg álláspontját,

amit már a jobboldali elfogultsággal nehezen vádolható nyugati mainstream média sem tud elhallgatni.

Az aggodalmak homlokterében nem is elsősorban az olyan muski kijelentések állnak, mint például az a visszatérő megjegyzés, miszerint “az AfD Németország utolsó reménye” (a jobboldali párt alapvető elszigeteltségben él a német belpolitikában, miközben a CDU-CSU pártszövetség az elmúlt évtized során fokozatosan balra tolódott, így gyakorlatilag egyedül maradt a jobboldalon), sokkal inkább az amerikai milliárdos által néhány éve felvásárolt X (leánykori nevén Twitter) közösségi oldal. Az idehaza kevésbé népszerű, tőlünk nyugatabbra azonban megkerülhetetlen felület vált az első olyan szereplővé ezen a piacon, amelynek

tulajdonosi köre nem a liberális elképzelések felé húz, elérése pedig valóban nemzetközi.

Ezt pedig nehezen emésztik meg.

Nem véletlen, hogy az aggodalmak is elsősorban a platformmal kapcsolatban fogalmazódtak meg, ám éppen ezért érhető tetten nagyon pontosan az a kettős mérce, amit a nyugati (baloldali) politikai elit alkalmaz. Ennek summázata:

addig van szólásszabadság, amíg annak tartalmát liberális elitek határozhatják meg.

Hogy világosan lássuk, miről van szó, érdemes felidéznünk néhány aggodalmas nyilatkozatot, amelynek célkeresztjében Musk és az X álltak, s eljátszani a gondolattal, vajon miért nem hallottuk ugyanezen politikusoktól ugyanezeket a fenntartásokat akár csak két évvel korábban Mark Zuckerberg és a Facebook kapcsán…

„Tíz éve el sem hittük volna, ha azt mondják: az egyik legnagyobb közösségi médium gazdája egy új, nemzetközi reakciós mozgalom pártjára áll, és közvetlenül beavatkozik a választásokba” – fogalmazott például Emmanuel Macron, annak ellenére, hogy bizonyára neki is vannak ismeretei arról, hogy a Facebook már egy évtizeddel ezelőtt is nagy gondot fordított a társadalom formálására – no persze szigorúan a demokratikus véleményszabadság kiterjesztése és a kisebbségek védelme érdekében.

„Aggasztó, hogy egy, a közösségi médiához való jelentős hozzáférés és gazdasági források birtokában álló férfi ilyen közvetlenül be tud avatkozni más országok belügyeibe” – emelte fel mutatóujját Norvégia miniszterelnöke is, habár Jonas Gahr Store is csak most szólalt meg, az elmúlt években ugyanez a jelenség egy másodperc erejéig sem zavarta (bár akkor az ominózus férfit Zuckerbergnek hívták).

De a szocialista többségű spanyol kormány szóvivője is csak most rukkolt elő azzal a gondolatával, miszerint a közösségi platformoknak „totálisan semlegesnek kéne maradniuk, mindenféle beavatkozás nélkül”.

Amikor a Facebook törölte Donald Trump profilját, az nem számított a semlegesség megsértésének,

és nyilvánvalóan nem is volt beavatkozás a politikába, ahogy az sem, hogy a közösségi oldal tényszerűen letekerte a konzervatív hangokat és felerősítette a liberális véleményeket, “tényellenőrei” pedig rendre inkább véleményellenőrzéssel voltak elfoglalva.

Az európai baloldali és liberális elitek új struktúrákkal szembesülnek,

ahogy egy megváltozó világrenddel is Donald Trump amerikai elnök január 20-i beiktatását követően. A hegemónia megtört és több területen előretört a normalitást támogatók széles tábora – ahogyan a patrióta mozgalom is erősödik. Egyre inkább láthatóvá válnak a kettős mércék. Érdekes idők jönnek!

Kiemelt kép: Donald Trump megválasztott amerikai elnök a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletemberrel a washingtoni Capital One Arénában a beiktatásának előestéjén, 2025. január 19-én tartott nagygyűlésen (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)