Elpártolt nézők, teljes átszervezés – 200 embert bocsát el a CNN

A CNN házon belüli forrása szerint a csatorna több száz embert bocsát el a tévés divízióból, mert a vezetés álláspontja szerint az utóbbi években túlságosan „túlzsúfolttá” vált a vállalat, és sokan egymást átfedő feladatkörökben dolgoztak. A lépés összefügg Mark Thompson vezérigazgató hosszabb ideje tartó átszervezési tervével, amely a digitális jövőt helyezi előtérbe a hagyományos tévéműsorok helyett – írja a Financial Times.

