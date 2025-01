Román elnökválasztás – Elfogadta Crin Antonescu jelöltségét a liberális párt

Elfogadta Crin Antonescu államfőjelöltségét a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos tanácsa vasárnap Bukarestben – jelentette a román sajtó.

A küldöttgyűlésen Ilie Bolojan, a PNL ügyvivő elnöke beszédében hangsúlyozta: Romániának tapasztalt, érett, a demokratikus értékek és a Nyugathoz való tartozás mellett elkötelezett elnökre van szüksége, aki nehéz politikai helyzetekben is megállja a helyét mind belügyi, mind külügyi téren – számolt be a News.ro.

A hírportál szerint a kormánykoalíció közös államfőjelöltjének választott Crin Antonescu arról beszélt, megválasztása esetén nem lesz „kényelmes államfő”, és a politikai pártok, államelnök, egyház mellett az értelmiség felelősségét hangoztatta az ország helyzetének alakulásában. Bárki is lesz az államfő, jó vezetőnek kell lennie, mivel a demokratikus rendszer és a demokratikus intézmények megmentése a tét – húzta alá.

Az Agerpres szerint arról is beszélt, hogy Románia „csata” előtt áll, amelyből meggyőződése szerint neki is ki kell vennie a részét. Úgy fogalmazott, minden, amit az ország eddig „jól csinált”, veszélyben van. Közölte, hogy a tavalyi államfőválasztás első fordulóját megnyerő Calin Georgescu mögött manipulátorok, volt szekusok vannak, de sok választópolgár is, „sok tudatlanság, düh és még több remény” – írta a hírügynökség.

Az államfőjelölt Ilie Bolojant kérte fel, vezesse a választási kampányát.

Antonescu jelöltségét korábban a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikai tanácsa is elfogadta, de a végső döntést a politikai szervezet február 2-án tartandó kongresszusán hozzák meg. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jövő héten dönt – jelentette be Cseke Attila szenátor, fejlesztési miniszter.

A PSD, a PNL, az RMDSZ és a nem magyar nemzeti kisebbségi frakcióból álló Európa-barát kormánykoalíció december végén jelentette be, hogy Crin Antonescut, a PNL korábbi elnökét, volt szenátusi elnököt támogatja a májusban tartandó megismételt elnökválasztáson. A közös elnökjelölt támogatása feltétele a koalíciós megállapodásnak.

Romániában május 4-én tartják meg a megismételt államelnökválasztás első fordulóját, és amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével.