Harmadik éve csökken a holland kikötőkben lefoglalt kábítószer mennyisége

Harmadik egymást követő évben csökkent a holland kikötőkben lefoglalt kábítószer mennyisége, elsősorban a rotterdami nemzetközi kikötőben zajló illegális kábítószer-kereskedelem forgalmának csökkenése miatt – közölte az illetékes ügyészség tájékoztatására hivatkozva a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

A beszámoló szerint 2024-ben a holland vámhatóságok több mint 38 tonna csempészett kábítószert foglaltak le az ország kikötőiben. Ebből mintegy 26 tonnát a rotterdami kikötőben, ahol 2023-ban a lefoglalt kábítószer mennyisége még meghaladta a 45 tonnát. Ugyanakkor a Vlissingen, Moerdijk és Terneuzen kikötőiben tavaly felfedezett kábítószerek mennyisége 12,6 tonnára nőtt a tavalyelőtti 11,3 tonnához képest – jegyezték meg.

A legnagyobb mennyiségben felfedezett csempészett kábítószer tavaly is a kokain volt, majd a kannabisz, a hasis és a különféle kristályok következtek. A kannabisz nagy része Kanadából érkezett, ahol ennek a termesztése legális – írták.

Az illetékes ügyészség közlése szerint a csempészés legelterjedtebb módja továbbra is az, hogy a kábítószert gyümölcsszállítmányok, különösen banánok közé rejtik, de találtak kábítószert fémhulladék, alkohol és faáru közé rejtve is. Tavaly egy teleszkópos daru belsejében is próbáltak kokaint becsempészni Hollandiába. A moerdijki kikötő tisztviselői által lefoglalt járműben 3100 kilogramm kábítószert rejtettek el.

Tavaly 83 embert állítottak elő kábítószer-csempészettel kapcsolatos nyomozások részeként, köztük az egyik kikötői társaság három vezetőjét. Emellett tavaly 266 olyan fiatalt fogtak el, akik kábítószert próbáltak megszerezni a kikötőbe érkezett konténerekből különböző drogbandák utasítására. Ez a szám az előző évben 452 volt – tájékoztatott az illetékes ügyészség.

Kiemelt kép: Rendőr egy drogkartell elleni büntetőperben hozott ítélet kihirdetésének napján, 2024. február 27-én egy amszterdami bíróságnál. A testület életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki Ridouan Taghi 46 éves marokkói-holland drogbáróra 2015 és 2017 között elkövetett hat gyilkosság és négy gyilkossági kísérlet miatt. A férfi két cinkosa is életfogytiglani börtönbüntetést kapott, míg a drogkartell másik 16 tagját 21 hónaptól 23 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtotta a törvényszék (Fotó: MTI/EPA/ANP/Robin Utrecht)