Ferenc pápa a sajtó és az internetes hírgyártás képviselőivel találkozik

A kommunikáció hagyományos és legújabb felületein dolgozók kihívásairól és küldetéséről szól a Ferenc pápa vezette jubileumi találkozó, amely péntektől vasárnapig tart Vatikánvárosban és Rómában.

A 2025-ös jubileumi szentév harminchat kiemelt eseményéből a legelsőt a kommunikáció világának szentelik, bizonyítandó, hogy az egyház és személyesen Ferenc pápa, mekkora jelentőséget tulajdonít azoknak, akiknek szakmájuknál fogva a szentév üzenetének továbbítása lesz a feladata.

Több ezer sajtómunkás érkezett Rómába mind az öt kontinensről: egyháziak és világiak, akik kommunikációs területen dolgoznak a legkülönbözőbb médiafelületeken.

Főszerkesztők, laptulajdonosok, PR-felelősök, de köztük vannak a közösségi oldalak tartalomgyártói, a videós újságírók, és nem hiányoznak a grafikusok, operatőrök, hangtechnikusok, informatikusok sem. A legnépesebb csapatokat a spanyol ajkú és a lengyel újságírók alkotják, de képviselteti magát az afrikai és a közel-keleti sajtó is. Természetesen nem hiányoznak a Szentszéknél akkreditált tudósítók sem.

A kommunikáció világának szentelt háromnapos jubileumi találkozó programjainak közös célja a „cselekvésre való felszólítás, vagyis reményteli történetek elmondása. Illúzió azt gondolni, hogy jó kommunikációt építhetünk, ha nem veszünk tudomást a világban tapasztalt rosszról, és változtatni is lehet ezen a szemléleten, ha a minden történetben felcsillanó fényt is kommunikáljuk, amelyet még a legsötétebb körülmények között is fel lehet fedezni” – olvasható a vatikáni kommunikációs hivatal közleményében.

A hivatalos program szerint a résztvevőket péntek délután a lateráni Szent János-bazilikába várják bűnbánati liturgiára, melyet nemzetközi mise követ Balso Reina bíboros vezetésével, aki Ferenc pápa általános helynöke a római egyházmegyében. Az alkalomból a bazilikában kihelyezik Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentjének ereklyéjét.

Szombat reggel a sajtó képviselői áthaladnak a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd Ferenc pápa fogadja őket a vatikáni audienciateremben. A pápával való találkozót beszélgetés előzi meg többek között a 2021-ben Nobel-békedíjas Maria Ressa Fülöp-szigeti-amerikai újságíró és Colum McCann ír-amerikai író részvételével. Fellép Uto Ughi olasz karmester és zenekara.

Szombat délután Róma különböző helyszínein a nagyközönség előtt is nyitott, a „Párbeszéd a várossal” elnevezésű találkozók zajlanak majd, amelyek közös pontja az egyház és a kommunikáció világának kapcsolata lesz. Ezzel egy időben több párhuzamos konferenciát tartanak, többek között a nemzeti püspöki karok kommunikációs felelősei egyeztetnek egymással, ide kétszáz püspök hivatalos. A hit és a kommunikáció a digitalizáció korában címmel zajlik hatvan ország százötven fiatal sajtósának a találkozója.

Vasárnap Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában vezet misét a sajtó képviselőinek.

Az egyházfő a jubileumi szentévet megnyitó karácsonyi üzenetében is kitért a valósághű kommunikáció és az álhírek közötti felismerés jelentőségére.

Kiemelt kép: Ferenc pápa vízkereszt ünnepe alkalmából vatikáni lakosztályának a római Szent Péter térre néző ablakából 2025. január 6-án. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)