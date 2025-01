Donald Trump szerint Oroszországnak „akarnia kell egy megállapodást” Ukrajnával – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehér Házban csütörtökön.

Donald Trump újabb elnöki rendeleteinek aláírása közben újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy akár azonnal is találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Azt gondolom, hogy Oroszországnak akarnia kell, hogy megállapodjon, és talán akarnak is egyezséget kötni. Abból, amit hallok, azt gondolom, hogy Putyin szeretne látni engem. Amilyen hamar csak tudunk találkozunk. Én azonnal találkoznék”

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy „minden egyes nap, amikor nem jön létre a találkozó, további katonák halnak meg a harcmezőn”.

Azt is megállapította, hogy mindkét oldal nagyon sok katonát veszített, de Oroszország többet.

Szintén kérdésre válaszolva az elnök úgy vélte, hogy az ukrajnai háború lezárására Kínának is hatása lehet, mert Hszi Csin-ping elnöknek van hatalma Oroszország felett.

Donald Trump szintén csütörtökön, a Davosi Világgazdasági Fórum vitájához is hozzászólt videókapcsolaton keresztül, amelyben részben az ukrajnai háborúval kapcsolatban hibáztatta az OPEC+ tagokat, a kőolaj-kitermelő országok kibővített, Oroszországot is magába foglaló csoportját amiatt, hogy az elmúlt három évben, az ukrajnai háború legnagyobb részében is magasan tartották a kőolaj világpiaci árát, ami gazdasági motorként táplálta az orosz gazdaságot.

Hozzátette, hogy „ha az árak csökkennének, akkor az azonnal a háború végéhez vezetne”, és azt is megjegyezte, hogy az OPEC+ „bizonyos mértékben nagyon is felelős azért, a mi történik”.

A kiemelt képen: Donald Trump amerikai elnök, mielőtt aláírja az újabb elnöki rendeleteit a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. január 23-án (Fotó: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas)