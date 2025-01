Elhallgatott iszlamista szál – így számolt be a világsajtó a magyarországi terrorfenyegetésről

A közel 270 magyarországi oktatási intézményt érintő csütörtök reggeli bombafenyegtésről egyetlen nagyobb nemzetközi sajtóügynökség, az AP számolt be először a délutáni órákban. Az amerikai hírügynökség a rendőrség közleményét idézi, miszerint az e-mailek formájában érkezett fenyegetések szövege azonos volt, és valószínűleg egyetlen feladó küldte őket. A Budapestről tudósító Justin Spike viszont

Magyar idő szerint szintén kora délután adta hírül a Xinhua hírügynökség budapesti tudósítója a történteket. „Valamennyi iskola ugyanazt az üzenetet kapta, amelyben

a címzetteken” – idézi Gulyás Gergelyt a Xinhua, amely szintén nem közöl semmit a küldemény szélsőséges iszlamista jellegéről.

Szintén említés nélkül hagyja az AFP, hogy iszlamista jellegű a csütörtöki fenyegetés, amely a francia hírügynökség szerint hasonlóságokat mutat a közelmúltban más közép- és kelet-európai országokban történt incidensekkel.

🚨BREAKING

More than 20 Hungarian schools are on bomb alert after a threat was received to „plant explosive devices.”

The threat claims to be fighting against the oppression of Muslims in Central Europe and that „every citizen should leave their homes knowing they may never… pic.twitter.com/iRSoztmXcQ

