Tizennégy éves tinédzser késelt halálra egy két évvel fiatalabb fiút Angliában

A fiatal áldozatra a közép-angliai város délkeleti részén bukkantak rá kedden helyi idő szerint délután három órakor. A fiút kórházba vitték, de belehalt sérüléseibe. A rendőrség értesítette a családját, de további információkat nem közölt az üggyel kapcsolatban.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri, és egy online portált indított, ahol információkat, képeket és videókat lehet megosztani az ügyről. Ennek érdekében egy internetes portált is létrehoztak, ahova fényképeket és videókat lehet beküldeni, valamint egy megadott telefonszámon is hívhatják a hatóságokat.

Boy, 12, dies in Birmingham stabbing – 14-year-old arrested on suspicion of murder (Sky)

