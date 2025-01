Véget ért a bakiparádé: búcsúzik Biden az elnökségtől

A mai nap lezárul Joe Biden amerikai elnök terminusa, ezzel pedig véget ér közel három és fél éves vesszőfutása is, mint a második világháború utáni egyik legnépszerűtlenebb amerikai elnök. Népszerűtlenségéhez az elnöksége alatti válságok, gazdasági nehézségek, rossz egészségi állapota és a katasztrofális kommunikáció is hozzájárult.

Sokáig tétovázott

Joe Biden ideje az Amerikai Egyesült Államok élén túl későn jött el, ez pedig egész elnöki ciklusára rányomta bélyegét, és emlékezetére is jelentős hatással lesz. Hivatalba lépése többszörösen is megkésett volt. Hajlott kora jelentősen beárnyékolta a korábban a szenátus egyik legtehetségesebb szónokaként számon tartott Biden megítélését. 78 évesen, az addig valaha volt legmagasabb hivatalba lépési életkorral vált elnökké, korábban hat cikluson át volt hivatalban lévő szenátor, előbb a szenátus igazságügyi bizottságát, majd külügyi bizottságát elnökölte.

Biden először az 1988-as amerikai elnökválasztási kampányban vett részt, ám hamar visszalépni kényszerült, mert kirobbant plágiumbotránya megtépázta népszerűségét. Ezt követően 2008-ban is elindult, ahol az első tagállamban való rossz szereplése miatt visszalépett, ám a kampány végén megválasztották alelnöknek. Végül 2016-ban már minden adott lett volna számára, hogy a leköszönő Barack Obama amerikai elnököt ő váltsa. Obama alelnökeként ő volt a legnépszerűbb demokrata esélyes, ám végül magánéleti okokból nem indult el. Később úgy nyilatkozott, minden egyes nap bánja, hogy nem indult el akkor.

Túl sok vállalást tett

Elnökségét 2020 elején Biden magas népszerűségi mutatókkal kezdte, azonban a fél év múlva bekövetkezett, katasztrofálisan elsült afganisztáni kivonulást követően többé már nem tudta a többség szimpátiáját elnyerni. Biden beiktatási beszédében még nagy vállalásokat tett, amikor a pandémiát, a gazdasági visszaesést, a rasszizmust, a klímaváltozást és a demokráciát érő fenyegetéseket mind kulcsfontosságú, egymással összefüggő kihívásoknak állította be, amelyeket mind kezelni fog. A valóságban azonban egyszerre túl sokat vállalt, és minderre életkora, politikai háttere, valamint a párton belüli kompromisszumkényszerek miatt nem tudott hatékony megoldásokat találni.

Nem bírta az egészsége

Biden szerepléseit az évek előrehaladtával egyre több összezavarodott beszéd és döbbenetes jelenet kísérte, miközben fizikai állapota is komoly hanyatlásnak indult, volt, hogy elesett kerékpározás közben, többször eltévedt és zavartan viselkedett a pódiumon beszédeit követően, olykor a levegővel akart kezet rázni, de az elnöki repülőgép lépcsősorával is többször meggyűlt a baja. Az első 2024-es elnökjelölti vitán Biden megviseltnek tűnt, hangja gyenge és erőtlen volt, többször értelmetlen mondatokba bonyolódott, és indokolatlanul sokat tartotta nyitva a száját. Az elnökjelölti vitán való teljesítményének olyan rossz visszhangja lett, hogy hosszas huzavona után végül visszalépni kényszerült.

Joe Biden demokrata párti amerikai elnök az első televíziós elnökjelölti vitán, 2024. június 27-én (Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert)

Túl sok megoldatlan probléma

A Demokrata Párt 2020-ban megnyerte az ütközetet Donald Trump amerikai elnökkel és a Republikánus Párttal szemben, azonban Biden egyre nagyobb ijedelemre okot adó zavart szereplései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 2024-es elnökválasztást Trump megnyerje. A 2020-as elnökválasztáson Biden a biztonság ígéretével tudott nyerni, de győzelme sokkal szorosabb volt annál, mint amit az előzetes közvélemény-kutatások jeleztek, ráadásul a választók jó része már 2020-ban is aggódott egészségügyi állapota miatt. Az ígért biztonság helyett egyre több lett a bizonytalanság, mindez pedig a külpolitikában is megnyilvánult. A rosszul koordinált afganisztáni kivonulás után háború robbant ki Ukrajnában, majd egy évvel a 2024-es elnökválasztás előtt Izraelben is elszabadult a pokol. A búcsúzó elnöknek nem sikerült megtalálnia az egyensúlyt, egyszerre akart nagy gazdaságélénkítő és társadalmi reformokat végrehajtani, miközben a pandémia utáni magas inflációval, a megugró bűnözéssel és az illegális migrációval nem tudott mit kezdeni.

Gond volt a kommunikációval

Habár a Biden-adminisztráció kudarcai mellett néhány jelentős eredményt is fel tudott mutatni a gazdaság újraindítása, a szociális háló bővítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az infrastruktúra-fejlesztés területén, azonban a kommunikációban sorozatos kudarcok jellemezték. Néhány nappal ezelőtti interjújában maga is úgy fogalmazott, hogy elnöksége egyik nagy mulasztása volt, hogy nem fordítottak elég figyelmet az elért eredmények kommunikálására.

A felmérések szerint a távozó elnök egyike lett a legnépszerűtlenebb amerikai elnököknek, de ez szemmel láthatóan már nem is zavarja őt. Utolsó cselekedeteivel betiltotta a TikTokot, valamint feltétel nélküli kegyelmet adott a számos bűncselekményt elkövető fiának, Hunter Bidennek.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök a Nemzetközi Afroamerikai Múzeumban tartott beszédet 2025. január 19-én egy nappal Donald Trump megválasztott elnök beiktatása előtt (Fotó: Grant Baldwin/Getty Images)