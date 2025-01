Tűzijátéktól megvadult elefánt száguldott át a fesztiválozó tömegen Thaiföldön

Az állatot 46 éves gondozója vitte a fesztiválra január 18-án, hogy cukornádat áruljon a látogatóknak Nong Bua Lamphu tartományban. A nyitóünnepségen felrobbantott tűzijáték miatt azonban az elefánt megijedt és ámokfutásba kezdett, öt embert eltaposott, több sátrat és bódét pedig magával sodort. A látogatók között kitört a pánik, a tömeg szétszéledt, mindenki menekülni kezdett.

NONG BUA LAM PHU – An elephant trampled on five people at a fair when fireworks were lit during the opening ceremony in this northeastern province on Saturday night, but no-one was seriously hurt.

Full story link is in the 1st comment.#elephants #northeastthailand #fireworks… pic.twitter.com/50ZfjJhAhF

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 19, 2025