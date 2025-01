Összekeverték egy másik beteggel a kórházban, tévedésből halt meg egy férfi az Egyesült Államokban

Az eset 2021-ben történt a Washington állambeli Vancouverben.

Egy férfit, David Wellst 2021. augusztus 8-án fulladás miatt szállítottak kórházba, miután egy ételdarab a torkán akadt. A légúti akadályt sikeresen eltávolították, majd az orvosok az intenzív osztályra vitték és lélegeztető gépekre kötötték.

Patient Dies After Hospital Misidentifies and Asks Wrong Family About Removing Life Support https://t.co/MaQhEKKBs6

— People (@people) January 15, 2025