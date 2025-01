A távozó Biden még kiosztott pár kegyelmet azoknak, akiket Trump bosszújától félt

Több köztisztviselőt is előzetes kegyelemben részesített a távozó Joe Biden elnök. A kegyelemben részesülők között van Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának korábbi elnöke is, aki tevékeny szerepet vállalt Washington ukrajnai fellépésében.

A leköszönő Biden elnök egyik utolsó intézkedéseként előzetes kegyelemben részesített több köztisztviselőt – írja a CNN. A megkegyelmezettek között van Mark Milley tábornok, Anthony Fauci immunológus és Liz Cheney volt képviselő, a korábbi alelnök, Dick Cheney lánya, aki a 2021. január 6-án a Capitoliumnál történt eseményeket felderítő vizsgálóbizottságban is részt vett. A leköszönő elnök azt írta közleményében, hogy az említett személyek úgy kaptak kegyelmet, hogy nem követtek el bűncselekményt.

„Ezek a köztisztviselők becsülettel és méltósággal szolgálták nemzetünket, és nem szolgáltak rá, hogy igazságtalan és politikailag motivált eljárások céltábláivá váljanak”

– olvasható még az elnöki közleményben.

Mark Milley 2015-től amerikai vezérkari főnök, 2018-tól pedig az egyesített vezérkari főnökségek vezetőjeként szolgált. 2018-ban Jim Mattis és a légierő is mást javasolt volna, 2018-ban Trump mégis bizalmat szavazott Milley-nek a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöki tisztségére. Trump 2020-as távozása után a tábornok többször a nácikhoz hasonlította a régi-új elnököt, Trump választási csalásról szóló kijelentéseit pedig „Reichstag-pillanatként” emlegette. Biden beiktatása után is posztján maradt, részese volt a 2021-es afganisztáni kivonulásnak is.

Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának volt elnöke (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)

Republikánus képviselők és szenátorok a lemondását követelték, mivel Biden elnökkel, Kamala Harrisszel alelnökkel, Anthony Blinken külügyminiszterrel és Lloyd Austin védelmi miniszterrel együtt felelősnek tartották a 2021. augusztus 26-án a kabuli repülőtéren bekövetkezett pokolgépes merényletért, amiben 183-an, köztük 13 amerikai katona vesztette életét. Milley-nek kiemelten fontos szerep jutott az ukrajnai háborúval kapcsolatban, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökeként és elnöki tanácsadóként

a Biden-adminisztráció valamennyi ukrajnai döntésének előkészítésében részt vett, a Kijevnek átadott fegyverektől kezdve az ukrán katonák kiképzéséig.

Az ukrán hadsereg kudarcba fulladt ellentámadása után, 2023 szeptemberében mondott le.

Anthony Fauci neve a koronavírus-járvány idejéről lehet ismerős. Az amerikai Országos Egészségügyi Intézetek (NIH) fertőző betegségekkel foglalkozó intézetének igazgatója a Fehér Ház vírusellenes munkacsoportjában dolgozott 2020. január 29-étől kezdődően Mike Pence alelnök vezetése alatt, aki szintén az immár újraválasztott elnök ellen fordult 2020-at követően.

A Fehér Ház vírusellenes munkacsoportjának sajtótájékoztatója 2020 januárjában, amelyen Donald Trump amerikai elnök (k) mellett Mike Pence alelnök (j) és Anthony Fauci (j2) is részt vettek (Fotó: MTI/EPA/Pool/Kevin Dietsch)

Fauci elsősorban a járvány súlyosságával kapcsolatos ellentmondásos kommunikációja miatt vált az amerikai jobboldal számára ellenszenvessé, valamint azért, mert az elnöki intézkedéseket is ehhez igazította volna.

Liz Cheney lánya annak a Dick Cheney-nek, aki a 2004-es iraki háborúért felelős ifjabb Bush elnök alelnöke volt. A Cheney család 2024 szeptemberében állt be nyíltan Kamala Harris támogatói közé, erről bővebben itt írtunk korábban. Liz Cheney a Capitoliumnál 2021. január 6-án zajlott eseményeket felderítő vizsgálóbizottságban is részt vett.

Kiemelt kép: Joe Biden távozó amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)