A Fidelitas elnöke is részt vesz Donald Trump elnöki beiktatásán

„Megérkeztünk Washingtonba a Fidelitas delegációjával, miután meghívást kaptunk a Republicans for National Renewal szervezettől, hogy részt vegyünk Donald J. Trump elnöki beiktatásán” – írta Facebook-bejegyzésében Mohácsy István. „Az elkövetkező napokban fiatal republikánus vezetőkkel találkozunk, mivel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy szervezetünk a tengerentúlon is erős kapcsolatokat építsen ki” – fogalmazott. Gál Kinga, a Fidesz európai parlament képviselője és egyben a Patrióták Európáért-frakció (PfE) alelnöke is részt vesz Donald Trump megválasztott amerikai elnök hétfői beiktatásán. A politikus ezt Facebook-oldalán jelentette be, valamint kifejtette: az ünnepségen Santiago Abascal, a Patrióták és a spanyol VOX párt elnöke és Takács Szabolcs magyar nagykövet is részt vesz. Kapcsolódó tartalom A Fidesz politikusa is részt vesz Donald Trump hétfői beiktatásán Gál Kinga ezt Facebook-oldalán jelentette be. Hétfőn az elnöki beiktatás napján a hivatalos program közös istentisztelettel kezdődik a washingtoni Szent János templomban. Délelőtt tartják a Fehér Házban a beköltöző és a távozó elnöki házaspár, azaz ez alkalommal Donald és Melania Trump, valamint Joe és Jill Biden találkozóját (Tea at the White House), ahonnan elindulnak a kongresszus épületébe a beiktatási ceremóniára. Az eredeti program szerint a délutáni órákban tartották volna a Capitolium és a Fehér Ház közötti Pennsylvania sugárúton a díszfelvonulást, amit Donald Trump közleménye szerint szintén beltérben rendeznek a várható rendkívüli hideg miatt – írja az MTI. Donald Trump közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az érkező sarkvidéki hideg veszélyes körülményeket teremtene a tízezernyi szolgálatban lévő rendfenntartó és százezres tömeg számára, ő pedig nem akarja azt látni, hogy embereknek bármilyen módon bántódása essen. „Ezért úgy rendelkeztem, hogy a beiktatási beszéd, a hozzá kapcsolódó imák és további beszédek az Egyesült Államok Capitoliumának kupolacsarnokában hangozzanak el”– fogalmazott a leendő elnök, aki arra is emlékeztetett, hogy a lebonyolítás hasonló lesz Ronald Reagan második hivatali ciklusát megkezdő beiktatási ceremóniájához 1985 januárjában, amikor ugyancsak a nagy hideg miatt kellett az ünnepi eseményt beltérbe vinni. Kapcsolódó tartalom Elnöki beiktatás: tízezrével érkeznek Trump támogatói Washingtonba, ötezren tüntettek ellene Az amerikai média szinte kizárólagos témája egy ötezer fős, szombati demokrata ellentüntetés. Hétfőn a fehér házi irodájának elfoglalását követően az új elnök aláírja első rendeleteit is. Szintén hétfőn az esti órákban a frissen hivatalba lépett elnök három hivatalos bálon is beszédet tart. Az elnök tiszteletére tartják a Főparancsnok Bált (Commander in Chief Ball), a Szabadság Beiktatási Bált (Liberty Inaugural Ball), valamint a Csillagfény Bált (Starlight Ball). A kiemelt kép forrása: Facebook/Mohácsy István