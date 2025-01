Késik a tűzszünet: Izrael folytatja támadásait, amíg a Hamász nem adja át a túszok nevét

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy folytatja támadásait addig, amíg a Hamász nem szolgáltat három túsz nevét, akiket az izraeli hatóságok szerint még ma szabadon engednek.

Vasárnap reggelre tűzszünetet kellett volna elrendelni a Gázai övezetben, mivel Izrael és a Hamász is beleegyezett a megállapodás tervezetébe. Azonban az izraeli hadsereg továbbra is támadásokat hajt végre, miután a Hamásszal való vita miatt csúszik a tűzszünet kezdete – számolt be róla a Reuters.

Daniel Hagari, az Izraeli Védelmi Erők szóvivője hangsúlyozta, hogy a tűzszünet csak akkor léphet életbe, ha a Hamász átadja három túsz nevét, akik szabadon bocsátása vasárnapra várható. Hagari ezzel megerősítette Benjamin Netanjahu miniszterelnök korábbi nyilatkozatát.

Katonai elemzők szerint az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet komoly kockázatot jelenthet. Hagari hozzátette, hogy a katonák teljes mértékben felkészültek a tűzszünet végrehajtására, ugyanakkor készen állnak reagálni, ha a Hamász nem teljesíti a feltételeket.

Az Al Araby TV beszámolója szerint az izraeli hadsereg a Gázai övezet déli részén, Rafahban kezdte el támadni azokat a palesztinokat, akik visszatérni próbáltak otthonaikba. Orvosi források szerint három palesztin életét vesztette a csapások következtében.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy továbbra is végrehajtja a támadásokat a területen, és „terrorista célpontokat” támadott Gáza északi és középső részein.

Izrael azzal vádolta a Hamászt, hogy nem küldte el időben a túszok listáját, amit a Hamász „technikai problémákra” hivatkozva indokolt.