Aleksandar Vucic elnökkel tárgyalt Orbán Viktor Belgrádban

Tovább nőttek az üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj is 5-5 forinttal drágább mától. . A nemzetgazdasági tárca korábban arról írt, hogy az ukrajnai konfliktus és az amerikai szankciók okozták a drágulást. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a hazai árak továbbra is a régiós szinthez igazodnak.Orbán Viktor Szerbiában tárgyalt a két ország energiaellátásának biztonságáról. A kormányfő egy videóban azt mondta: ami most a benzinkutakon történik, az felháborító és vérlázító.

Egy liter 95-ös benzin 630, egy liter gázolaj pedig 653 forint volt szombat délután ezen a szegedi kúton. Hetek óta drágul az üzemanyag, ráadásul szombattól tovább nőttek az árak. „Mindenkinek terhet jelent, pláne havi szinten tankolásban. Attól függ, hogy mekkora a kocsi, de bár kicsi, bár nagy, ugyanúgy terhet jelent” – mondta Hegedűs-Ioan Andrei A MOL legutóbb szombaton emelte az üzemanyagok nagykereskedelmi árát 5-5 forinttal. A 95-ös benzin így 644 forintba kerül most literenként, a dízelért pedig 662 forintot kell fizetni. Egy hónapja a dízel és a benzin is mintegy 30 forinttal volt olcsóbb. Energetikai vállalatok, kereskedők, biztosítók és az orosz olajflotta is Joe Bidenék szankcióinak célkeresztjébe került. A bukott demokrata kormány ugyanis nemrég olyan cégeket szankcionált, amelyek az orosz tengeri olajexport negyedét biztosították. A Biden-adminisztráció célja, hogy eszközt adjon Ukrajnának a nyomásgyakorlásra. Ennek azonban az lett az eredménye, hogy világszinten nőtt az üzemanyagok ára. A szankciók növelhetik az olajárakat – ismerte be a Fehér Ház egyik tanácsadója egy hete. De John Kirby mindenkit azzal nyugtatott, hogy Washington nem számít jelentős drágulásra. Elemzők szerint a szankciók vesztese megint Európa lehet, Moszkva ugyanis kevesebb olajat tud exportálni Kínába és Indiába, így azok kevesebb nyersanyagot tudnak feldolgozni és Európába szállítani. Ez pedig a kínálat csökkenéséhez és áremelkedéshez vezet. Ukrajna is mindent megtesz, hogy kevesebb olaj legyen a piacon és emelkedjenek az árak. Kijev rendszeresen támadja az orosz olajfinomítókat, egyebek mellett a Lukoil és a Gazprom Nyefty üzemeit is drónokkal lőtték. Ami most a magyar benzinkutakon történik az felháborító, sőt vérlázító – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő Belgrádban tárgyalt a szerb államfővel Magyarország és Szerbia energiaellátásának biztonságáról. A miniszterelnök hangsúlyozta: Újabb energiaválság felé robog Európa. „Ebből kellene Magyarországnak kimaradni, ami nem könnyű, hiszen ami most a benzinkutakon töténik az már felháborító, sőt talán vérlázító is.” „Most az a feladatunk, hogy megvédjük az egyetlen megmaradt gázvezetéket, amely Oroszország területéről Magyarországra hozza a gázt” – mondta a miniszterelnök. De Kijev a másik energiahordozótól, az orosz gáztól is el akarja vágni Európát további áremelkedést okozva.A háború miatt sorra estek ki a megszokott útvonalak: 2022-ben leállt a Jamal vezeték. 2022-ban pedig felrobbantották az Északi Áramlatot, amihez köze lehet az ukránoknak. Idén január elsején pedig az Ukrajnán áthaladó gázvezeték is leállt, mert Kijev nem volt hajlandó meghosszabbítani a tranzitszerződését Moszkvával. Mára a Török Áramlat maradt az utolsó működő orosz-gázszállítási útvonal Európába, amely egyik oroszországi kompresszorállomását Moszkva szerint a napokban drónokkal támadta Kijev. „Magyarország számára az alacsony földgázárakat a Török Áramlat vezeték biztosítja” „A Török Áramlaton tavaly érkező gáz a családok és a vállalkozások ellátása mellett a rezsicsökkentés fenntartását is biztosította” – közölte a külügyminiszter a belgrádi megbeszélés után. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország és Szerbia közös érdeke, hogy a Török Áramlat megbízhatóan és biztonságosan működjön. Ennek érdekében megerősítettük az összefogásunkat annak tudatában, hogy Magyarország és Szerbia energiabiztonsága egymás nélkül most már nem létezik, ezért is fontos, hogy egy stratégiai, abszolút kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló együttműködés van a két ország között –tette hozzá. A külügyminiszter közölte: arról is megállapodtak, hogy az összes közös energia-beruházásunkat felgyorsítják. Kapcsolódó tartalom Orbán szerint vérlázító, ami a magyar benzinkutakon történik Orbán Viktor szerint a magyar benzinkutakon kialakult helyzet elfogadhatatlan, miközben Európa egy újabb energiaválság felé tart. Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b), Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb elnök (j) Belgrádban, 2025. január 18-án (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)