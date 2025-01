Balti Őrszem: megkezdték a járőrözést a NATO hadihajói?

A művelet megkezdéséről szóló hírt számos orosz orgánum, többek között az Izvesztyija is átvette. A katonai művelet kezdeteként az észt fővárosban, Tallinnban lehorgonyzott NATO-hajókat a Tromp holland fregatt vezeti.

amely a tenger felszíni megfigyelését végzi. A köteléknek van egy szonárhajója amely a tengerfenéket kutatja.

„Figyeljük a helyzetet, és ha bármi különösebb fejlemény van, készen állunk reagálni” – jelentette ki Arjen Warnaar holland haditengerészeti parancsnok a Vedomosztyi című orosz lap szerint.

As part of Operation #BalticSentry, @NATO warships arrived in Estonia this week. The ships are part of NATO @COM_SNMCMG1 and @COM_SNMG1. The objective of the Baltic Sentry operation is to conduct surveillance of the Baltic Sea infrastructure and to increase its military presence. pic.twitter.com/Eihtxbvlz5

— Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi (@Kaitsevagi) January 17, 2025