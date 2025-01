A Fidesz politikusa is részt vesz Donald Trump hétfői beiktatásán

Gál Kinga, a Fidesz európai parlament képviselője és egyben a Patrióták Európááért-frakció (PfE) alelnöke is részt vesz Donald Trump megválasztott amerikai elnök hétfői beiktatásán. A politikus ezt Facebook-oldalán jelentette be, valamint kifejtette: az ünnepségen Santiago Abascal, a Patrióták és a spanyol VOX párt elnöke és Takács Szabolcs magyar nagykövet is részt vesznek.

A politikus a Patrióták Európáért (PfE) alelnökeként, és egyben a Fidesz képviseletében vesz részt a megválasztott amerikai elnök, Donald Trump hétfői, január 20-ai beiktatási ceremóniáján Santiago Abascallal, a Patrióták és a spanyol VOX párt elnökével és Takács Szabolcs magyar nagykövettel együtt Washingtonban. „Hétfőn részt veszek Donald Trump, az Egyesült Államok 47. elnökének beiktatási ünnepségén, valamint az azt megelőző és azt követő republikánusok által szervezett rendezvényeken” – írta bejegyzésében Gál Kinga. Hozzátette: „Washingtonban fagyos ugyan a hőmérséklet, de a beiktatást megelőző események hangulata annál melegebb, ahogy a Patrióták delegációjának fogadtatása is amerikai barátaink részéről.” Úgy folytatta: „A találkozások célja a patrióta európai pártok és amerikai barátaink közötti együttműködés elmélyítése, megerősítése.” „Itt az ideje, hogy újra naggyá tegyük Európát!” „A Patrióták népes delegációját Santiago Abascal elnök és jómagam vezetjük” – zárta bejegyzését a politikus. Kiemelt kép: Santiago Abascal a Patrióták Európáért-pártcsalád (PfE) és a spanyol VOX párt elnöke (b), Gál Kinga a Fidesz európai parlamenti képviselője és a Patrióta párt alelnöke Takács Szabolcs magyar nagykövettel (Fotó: Facebook/Gál Kinga)