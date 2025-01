Újságíró a célkeresztben: bemérték az oroszok a francia harci gépet

A repülőgép, amely a NATO-nak a tengeralattjáró-kábelek feltételezett orosz károsítására válaszul végrehajtott felderítő repülésén vett részt, zavarási kísérlet és tűzvezető radar általi kijelölés célpontjává lett – idézi a Le Figaro a francia hadsereg közleményét.

A francia Atlantic2 típusú repülőgép szerdán szállt fel a nyugat-franciaországi Bretagne-ból, fedélzetén az AFP újságírójával. Közel öt órát töltött Svédország és a balti államok partjainál.

„Az a tény, hogy a nemzetközi vizeken működő repülőgépünket radarral bemérték, agresszív akcióra utal” – magyarázta az AFP-nek Guillaume Vernet ezredes, a francia fegyveres erők vezérkarának szóvivője.



„Oroszország visszafogott módon adta tudtára ellenséges magatartását, de a (francia) legénység professzionális viselkedése megakadályozta az eszkaláció, miközben a gép folytatta küldetését” – tette hozzá Vernet ezredes. Az orosz hadseregnek azért sem állt érdekében, hogy végrehajtsa fenyegetését, mert egy NATO-gép elleni támadás hirtelen és komoly eszkalációt okozhatna a NATO-val – tette hozzá.

A Le Figaro felidézi: tavaly, december 25-én az Eagle S nevű, a Cook-szigeteki zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajó megrongálta a Finnországot és Észtországot összekötő EstLink 2 energiakábelt és négy másik távközlési kábelt is.

Az Eagle S-ről úgy vélik, hogy az orosz „fantomflotta” része, s a finn rendőrség gyanúja szerint ez a hajó hajtott végre szabotázsakciót a kábelek ellen.

The crew of the Russian-linked tanker Eagle S was ready to cripple even more Baltic infrastructure — aiming at the Estlink1 power cable and BalticConnector gas pipeline between Finland and Estonia. Finnish investigators have uncovered alarming plans tied to December’s cable… pic.twitter.com/STssucLDXK

— Andrii Naumov (@Naumov_Andrii) January 15, 2025