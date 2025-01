Megszólalt Robert Fico a szlovákiai iskolai késelés kapcsán

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteki állásfoglalása szerint az elkövető fiatalember személyes összeomlásának a következménye volt az előző napi kelet-szlovákiai iskolai késelés.

„Az eddig összegyűjtött elsődleges adatok alapján úgy tűnik, hogy ez egy fiatalember személyes összeomlásának tudható be, aki a magánéletében feltehetően nehéz időkön ment keresztül” – jelentette ki a kormányfő pénteken újságíróknak az új eperjesi kórházban tartott sajtótájékoztatójának szünetében.

Robert Kalinák védelmi miniszter hozzátette, hogy a gyanúsítottnak konfliktusa volt a nőkkel.

A kelet-szlovákiai Szepesófalu (Spisská Stará Ves) gimnáziumában elkövetett késelésben két ember – egy tanár és egy diák – meghalt, többen megsebesültek. A támadással gyanúsított diákot a rendőrség elfogta.

A szlovák médiához eljutott vizsgálati adatok szerint a fiatalember problémás magaviseletű volt, többször is új iskolába került. Maros Zilinka ügyész szerint büntetett előéletű is volt: egy szlovák bíróság rendzavarásban bűnösnek találta 2022-ben, később pedig osztálytársnőinek megfenyegetése miatt kapott büntetést, beleértve négyévi elzárást is másfél év próbaidőre felfüggesztve – írta az Aktuality hírportál.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)