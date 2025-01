Michelle Obama nem lesz jelen férje oldalán Trump beiktatásán, egyből beindultak a találgatások, hogy esetleg válnak

Michelle Obama több nyilvános eseményen sem jelent meg az utóbbi időben férje oldalán, ami találgatások sorát indította el a közösségi médiában és a bulvársajtóban. Egyesek a volt first lady és Barack Obama házasságának válságáról pletykálnak, míg mások politikai üzenetet sejtenek távolmaradásai mögött.

Ahogyan azt korábban lapunk is megírta, az egykori first lady a közelmúlt több jelentős eseményét inkább csak távolról figyelte, köztük Jimmy Carter gyászszertartását is. Ezen az Egyesült Államok három korábbi elnöke, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, valamint a hivatalban lévő vezető Joe Biden és utódja, Donald Trump is részt vett. Michelle Obama volt az egyetlen házastárs, aki hiányzott a temetésről.

Az elmúlt pár napban pedig közleményben tudatták, hogy az egykori first lady nem fog részt venni férje oldalán, Donald Trump január 20-i beiktatási ceremóniáján sem,

mindezek széles körű találgatásokhoz vezettek – írja a Daily Mail.

Barack Obama volt amerikai elnök, Donald Trump megválasztott elnök és felesége, Melania Trump, Jimmy Carter egykori amerikai elnök gyászszertartásán. Az eseményen Obama volt az egyetlen a volt elnökök közül, aki házastársa nélkül érkezett (Fotó: MTI/AP/Ben Curtis)

Michelle korábban az időbeosztásával magyarázta távollétét, hiszen éppen hawaii szabadságát töltötte, ám sokan ezt a magyarázatot nem tartják hitelesnek.

A találgatások középpontjában Michelle és Barack Obama házassága áll. Egyes bulvárlapok és közösségimédia-felhasználók azt feltételezik, hogy a pár kapcsolata válságban van. Az X platformon például egy kommentelő azt írta: „Úgy tűnik, egy Obama válás van a láthatáron, hiszen már nem jelennek meg együtt eseményeken.”

Mások azonban védelmükbe vették Michelle Obamát. Szerintük a távolmaradásai inkább politikai üzenetet hordoznak.

„Jimmy Carter temetése nem az a hely, ahol politikai véleményt nyilvánítana, pláne nem a válásával kapcsolatban” – írta egy felhasználó. Többen úgy vélekedtek, hogy Michelle édesanyja elvesztése miatt gyászol, és személyes okai lehetnek a távolmaradásainak.

Michelle Obama és Barack Obama házassága hosszú múltra tekint vissza: 1989-ben ismerkedtek meg, és három évvel később kötöttek házasságot. Két lányuk született, és az évek során többször nyilatkoztak nyíltan a kapcsolatuk nehézségeiről. Barack Obama elnöksége különösen megterhelő időszak volt számukra.

Az egykori elnök, Barack Obama és felesége, az egykori first lady Michelle Obama, a Demokrata Párt Kamala Harris elnökjelöltjének kampányán Chicagóban (Fotó: Win McNamee/Getty Images)

„Ha a nehéz időkben feladtam volna, lemaradtam volna mindarról a szépségről, amit a kapcsolatunk hozott” – mondta korábban Michelle Obama, aki Trump 2017-es beiktatásán még jelen volt, bár azt az eseményt érzelmileg megterhelőnek élte meg.

Míg a hagyomány szerint a volt elnökök és házastársaik részt vesznek beiktatási ceremóniákon, ez nem mindig valósul meg. Például Donald Trump és Melania Trump sem jelent meg Joe Biden eskütételén. Michelle Obama távolléte ezért politikai állásfoglalásként is értelmezhető, ám a pletykák továbbra is terjednek.

Kiemelt kép: Barack Obama egykori amerikai elnök és felesége, Michelle Obama (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Leigh Vogel)