Biden az utolsó elnöki beszédével búcsúzik 50 éves politikai karrierjétől

Joe Biden amerikai elnök szerda este, helyi idő szerint 20 órakor búcsúzik az ország nyilvánosságától, befejezve csaknem ötvenéves politikai pályafutását.

A Fehér Ház nem árulta el előre, pontosan milyen témákat érint az elnök, de az elmúlt hetekben tett nyilatkozataiból sejthető, hogy Biden a saját elnökségét igyekszik úgy keretezni, mint amely új lendületet adott Amerikának belföldön és nemzetközi színtéren is.

Biden egy ma reggel közreadott nyilvános levelében saját eredményei közt sorolta, hogy a termelést sikerült visszavinni az Egyesült Államokba, és hogy országa vezető szerepet tölt be a világban a tudományt és innovációt tekintve is. Utalt arra, hogy elnöki hivatalból való távozásával egy időben politikai pályáját is lezárja, megtiszteltetésének nevezte, hogy 50 éven át szolgálhatta hazáját. Joe Biden felidézte, hogy 2020-ban azért indult az elnöki pozícióért, mert úgy gondolta, hogy Amerika szellemisége forog kockán, ami – véleménye szerint – jelenleg is érvényes.

Ma esti búcsúbeszédére rossz fényt vet, hogy népszerűsége mélyponton van, ráadásul a hatalmat Donald Trumpnak adja át – annak a politikusnak, akit többször nyilvánosan alkalmatlannak nevezett az elnöki posztra. Maga a beszéd helyszíne, az Ovális Iroda is emlékeztet arra, hogy Biden valójában nem a saját feltételei szerint vonul vissza. Az előző, nagyobb érdeklődéssel kísért tévébeszédét szintén innen közvetítették, ám akkor Biden kénytelen volt bejelenteni, hogy a párton belüli nyomás és az életkori aggodalmak miatt visszalép az újraválasztási versenytől.

Biden még a múlt héten tett nyilatkozataiban is határozottan kitartott az elnökválasztási küzdelemmel kapcsolatos véleménye mellett, mondván, hogy meggyőződése szerint képes lett volna legyőzni Trumpot, és Kamala Harris elnökjelölt is legyőzhette volna. Hozzátette azt is, hogy visszalépését a Demokrata Párt egységének megteremtése iránti szándék motiválta.

Joe Biden a Fehér Ház Ovális irodájában 2024. április 15-én (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)

Biden egész elnöki karrierjére erős árnyat vetett előrehaladott életkora és egyre romló egészségi állapota. Szerepléseit az évek előrehaladtával egyre több kisebb baki, és néha egészen döbbenetes jelenet kísérte. Folyamatos beszédbeli tévesztései mellett fizikai állapota is hanyatlott, volt hogy elesett kerékpározás közben, többször eltévedt és zavartan viselkedett a pódiumon beszédeit követően, olykor a levegővel akart kezet rázni, de az elnöki repülőgép lépcsősorával való eposzi küzdelme is emlékezetes marad. Elnökségének emlékezete nagyban múlhat majd Donald Trump második elnöki ciklusának sikerein vagy kudarcain.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök visszalépését bejelentő televíziós beszéde közben (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Evan Vucci)