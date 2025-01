Gulyás Gergely szerint „képtelen helyzet”, hogy tíz kilométer híján nem ér össze az Ausztriát és Magyarországot összekötő autópálya

Nem pártpolitikai vagy ideológiai ügy, hanem gyakorlati kérdés, hogy megépüljön az M85-ös gyorsforgalmi út és az osztrák A3 autópálya között hiányzó tíz kilométeres szakasz – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán sajtótájékoztatón Bécsben, miután tárgyalást folytatott az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) burgenladni csúcsjelöltjével, Norbert Hoferrel.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarországnak és Ausztriának egyaránt fontos lenne a hiányzó autópályaszakasz megépítése. Ez olyan ügy, amelyben a kormány szövetségeseket keres a lehetséges partnerekben, így az FPÖ-ben is, és keresett a jelenlegi tartományi vezetésben is. Magyarország a határig megépítette az M85-ös gyorsforgalmi utat, az osztrákok azonban Kismartonnál (Eisenstadt) megálltak és „nehezen megmagyarázható okból, általában környezetvédelmi okokra hivatkozva” a hivatalban lévő tartományi vezetés a korábbi ígérete ellenére nem akarja megépíteni a hiányzó szakaszt. Gulyás Gergely bízik abban, hogy a vasárnapi burgenlandi tartományi választás után bárki is kerül hatalomra, látni fogja, hogy mennyire fontos a hiányzó szakasz megépítése Sopron és térsége, valamint Burgenland számára.

„Képtelen helyzet”, hogy két autópálya tíz kilométer híján nem ér össze – mondta, hozzátéve, hogy nem anyagi oka van annak, hogy Ausztria nem építi meg.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a kormány örül annak, hogy az FPÖ nyerte meg az osztrák parlamenti választásokat szeptemberben és ha nem is azonnal, de megkapta a kormányalakítási megbízást. Reményét fejezte ki, hogy Ausztriának mielőbb stabil kormánya lehet, egy olyan FPÖ-ÖVP (Osztrák Néppárt) kormány, amely Európában a szuverenista politikát folytató kormányok közé fog tartozni. A miniszter felidézte, hogy a korábbi években Hans-Peter Doskozillal, Burgenland szociáldemokrata tartományfőnökével is próbáltak együttműködni. Sok területen sikeres volt ez az együttműködés, de a két autópálya közti hiányzó szakasz megépítésével kapcsolatban nem váltak valóra az ígéretei. Hozzátette: Burgenlandban a 60-as évek óta szinte csak baloldali a tartományi vezetés, de bárki is győz a választáson, ebben az ügyben a magyar kormány mindenkivel szeretne együttműködni, mert a választás eredményétől függetlenül fontos, hogy ez a kérdés megoldódjon.

Norbert Hofer, a vasárnapi burgenlandi tartományi választáson az FPÖ csúcsjelöltje arról beszélt, hogy európai jelentősége lenne a két autópálya közötti hiányzó szakasz megépítésének.

Elmondta, hogy egyfajta tehermentesítő funkciót is betöltene, mert a határ közeli kistelepüléseken csökkenne az átmenő forgalom, ami rendszeresen torlódásokat okoz. A forgalomcsökkenéssel nőhet majd az életminőség, erősödhet a mobilitás és a gazdasági kapcsolatok. Hangoztatta, hogy mindenki, aki józanul gondolkodik, pontosan tudja, hogy milyen következményei lesznek az új szakasznak a térségben élőkre nézve.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Norbert Hofer, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) burgenlandi csúcsjelöltje (b2) a megbeszélésük után tartott sajtótájékoztató Bécsben 2025. január 15-én. Mellettük Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője (j) (Fotó: MTI/Filep István)