Lángoló Los Angeles: sztárok, akiknek otthona megsemmisült a tűzvészben

A színész és felesége, Jarah Mariano közös életük egyik legboldogabb korszakát élik, ugyanis első gyermeküket várják. Épp a városon kívül tartózkodtak, amikor hallották a hírt a házukról. Telefonjukon a ház biztonsági kameráján keresztül látták, ahogy a házuk a tűz martalékává válik. A pár egy idő után kikapcsolta a felvételt, hiszen realizálta, hogy semmit nem tehet a szomorú végkifejlet ellen.

Actor Milo Ventimiglia tells CBS News’ @TonyDokoupil he helplessly watched his home burn to the ground through security cameras. The 47-year-old father-to-be returned to his property to see what was left. pic.twitter.com/jidcR5ZAsY

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 10, 2025