Kitüntették Javier Mileit, amiért Jeruzsálem pártját fogta Izraelnek a Hamásszal vívott háborújában

Neves izraeli kitüntetésben részesítették kedden Javier Milei argentin elnököt.

Az indoklás szerint a „zsidó Nobel-díjként” is emlegetett Genezis-díjat Mileinek a Hamász palesztin terrorszervezet 2023. október 7-i összehangolt támadását követően Izraelnek nyújtott támogatásáért, az argentin nagykövetség Jeruzsálembe való áthelyezéséért, valamint a Buenos Aires-i Amia zsidó közösségi központ ellen 30 éve elkövetett pokolgépes merénylet felderítésére tett erőfeszítéseiért ítélték oda. Ő az első államfő, aki ebben a kitüntetésben részesült.

Az argentin elnök Izrael elkötelezett szövetségesének számít, és többször is érdeklődését fejezte ki a zsidó vallás iránt. „Október 7. óta Izrael egyik leghűbb barátja” – hangsúlyozta Stan Polovets, a Genezis-díj Alapítvány elnöke. „Amikor Izrael szövetségesei közül többen hallgattak, vagy elítélték, illetve nyomás alá helyezték Izraelt, sőt, egyes esetekben szankciókkal is sújtották, addig Milei elnök szilárdan kiállt az izraeli nép oldalán, s ő volt annak legláthatóbb, leghangosabb és legfélreérthetetlenebb pártfogója” – tette hozzá.

A díj egymillió dollár jutalommal is jár, amelyről Milei bejelentette, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemre fogja költeni.

„Mélyen csodálom Izraelt, történelmét és népét” – hangsúlyozta az argentin elnök. „Az izraeli nép történelme során bizonyította, hogy az ellenálló képesség és a szabadság védelme elengedhetetlen ahhoz, hogy meg lehessen birkózni bármiféle kihívással” – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Javier Milei argentin elnök (b) és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy tavaly februári felvételen (Fotó: EPA/GPO/Amos ben Gershom HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)