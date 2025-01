Harminc év után válik feleségétől Pep Guardiola

A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola három évtized után válik feleségétől, Cristinától, akivel három közös gyermekük született.

A katalán sajtó értesülései szerint Guardiola és Cristina már decemberben meghozták a döntést a válásról, és közeli ismerőseiket arra kérték, hogy ne osszanak meg részleteket a médiával. Az információk alapján a házaspár már öt éve külön él, Cristina pedig visszaköltözött Barcelonába, ahol saját divatcégét vezeti – írja a The Sun.

