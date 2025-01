Hajmeresztő videón, ahogy egy prérifarkast húznak ki egy szupermarket hűtőpultjából

Meglepődtek a vásárlók egy élelmiszerboltban Chicagóban, amikor két rendőr kihúzott egy prérifarkast a hűtőpultból. A hajmeresztő pillanatot videóra is vették – számolt be róla a New York Post.

A chicagói Humboldt Park városrészben található Aldi üzletben hétfőn szinte egy rajzfilmjelenethez hasonlított, ahogy a hatóságok seprűkkel próbálták meg kitapogatni, hol rejtőzik az állat – derült ki a közösségi médiában vírusként terjedő felvételből.

Az egyik rendőr végül megragadta a polcok közül kilógó szőrös testrészt, és erőteljesen kihúzta, ekkor derült ki, hogy valóban egy vadállatról van szó, amely így a padlóra került. A szürke prérifarkas gyorsan visszamenekült a hűtött termékek közé, de állatvédelmi szakemberek végül elfogták – számoltak be a hírek.

This is the Aldi we went to when we lived in Chicago and I must say I saw wilder things happen… Still the way the CPD picked the coyote out of the cheese fridge was something to behold… pic.twitter.com/Yy6YvL9meJ

