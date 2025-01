Frank-Walter Steinmeier a német külpolitika folytonosságát ígérte a nemzetközi közösségnek

Frank-Walter Steinmeier német államfő kedden Németország külpolitikájának folytonosságát ígérte a nemzetközi közösségnek, függetlenül a február 23-i előrehozott parlamenti választás eredményétől.

„Bármilyen feszülten is várjuk az eredményeket, egyvalami megnyugtatóan mentes lesz a meglepetésektől, ez pedig a külpolitikai irányvonalunk” – hangoztatta Steinmeier a berlini Bellevue elnöki palotában, a nagyköveteknek adott újévi fogadáson. „A küszöbönálló szövetségi parlamenti választást követően is ugyanazok lesznek külpolitikánk sarokkövei” – tette hozzá, és ezek között Németországnak az Európai Unió és a transzatlanti partnerség, különös tekintettel az Egyesült Államokhoz fűződő szoros viszony iránti elkötelezettségét említette, valamint az ENSZ-ben végzett munkájáról és az Izraelért vállalt felelősségéről szólt.

„Németország jó kapcsolatokkal rendelkező, a világra nyitott ország. Ebből élünk. És ennek így is kell maradnia a választást követően is”

– fűzte hozzá.

Donald Trump leendő amerikai elnök hivatalba lépésére utalva arról beszélt Steinmeier, hogy a több mint 30 éves politikai tapasztalata alatt időket „az amerikaiak és németek közti közelség és távolság, illetve egyetértés és viták” jellemezték. De minden esetben igaz volt, hogy „tisztelettel fordultunk egymáshoz” – fogalmazott a német államfő. Mint mondta, ezt várja el az elkövetkezendő négy évben is. „Mert szükségünk van egymásra a jövőben is”- tette hozzá. Steinmeier szólt arról is, hogy a NATO-tagországok védelmi kiadásait tovább kellene emelni. Hangsúlyozta, hogy Németország tisztában van azzal, hogy mit köszönhet és mivel tartozik a NATO-nak, így „több befektetéssel is közös biztonságunkba”.

Kiemelt kép: Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök (Fotó: EPA/CLEMENS BILAN)