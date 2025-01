Emelkedett a legtöbb uniós határon az illegális migrációs nyomás

Az Európai Unió külső határainak legtöbbjén nőtt az illegális migrációs nyomás, ez alól csak a Nyugat-Balkán országain és a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult migrációs útvonal a kivétel. Éves szinten a migrációs adatok visszaesése 38 százalékos – közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex kedden.

A varsói központú uniós ügynökség 2024-es migrációs jelentésében kiemelte, a 2024-es jelentés az illegális migrációs adatoknak az uniós határokon feljegyezett éves szintű jelentős, összességében 38 százalékos csökkenését mutatja, ami – mint megjegyezték – a legalacsonyabb szint 2021 óta.

Az uniós migrációs adatok éves csökkenését a jelentéstevők szerint az EU és partnerei közötti együttműködés fokozása, és az embercsempészet elleni közös fellépés jelentősen csökkentette. Az adatok visszaesését elsősorban a Földközi-tenger középső medencéjében, valamint a Nyugat-Balkánon keresztül vezető migrációs útvonalakon végrehajtott intézkedések számának csökkenése okozta.

Az uniós tagországok illetékes hatóságai tavaly valamivel több mint 300 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak.

Noha a 2024-es összesített adatok visszaesést mutatnak, továbbra is kihívások jellemzik az illegális migráció elleni küzdelmet, mivel a csempészhálózatok gyorsan alkalmazkodnak az új körülményekhez – figyelmeztettek. A hatóságok arról számoltak be, hogy a nyugat-balkáni útvonalon a csempészek egyre erőszakosabbak, az olyan régiókban pedig, mint a Száhel-övezet, a növekvő instabilitás továbbra is gerjeszti a migrációt – írták.

Kiemelték: a bűnözői hálózatok által szervezett tengeri átkelések továbbra is rendkívüli veszélyt jelentenek a migránsokra. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslése szerint csak 2024-ben legkevesebb 2300 ember vesztette életét a tengeri átkelések során – emlékeztettek.

A jelentés szerint a nők aránya a bevándorlók között változatlanul 10 százalék maradt. Az EU határaira érkező nők 62 százaléka a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult migrációs útvonalon közlekedett. Az illegális migránsok között a nők többsége afgán és szíriai volt.

A kiskorúak aránya az illegális bevándorlók között tavaly 16 százalékra emelkedett a 2023-as 13 százalékról – jegyezték meg.

A jelentés Hans Leijtenst, a Frontex ügyvezető igazgatóját idézte, aki azt mondta: az EU minden évben egyedi kihívásokkal néz szembe a külső határokon, amelyek állandó éberséget és alkalmazkodóképességet igényelnek. A Frontexnek és a nemzeti határőrizeti hatóságoknak készen kell állniuk és rugalmasnak kell maradniuk a változó kihívások hatékony kezelésére.

„Elkötelezettek vagyunk Európa határainak védelme mellett, miközben tiszteletben tartjuk az emberiesség és az együttműködés legmagasabb normáit” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

A Frontex 2024-es jelentése szerint az illegális migrációs beáramlás legjelentősebb, az előző év adataihoz képest 192 százalékos növekedéséről az Európai Unió Fehéroroszországgal közös határán számoltak be az illetékes hatóságok. Itt január eleje és december vége között 17 001 határsértő próbált bejutni az Európai Unió területére. Az év utolsó hónapjában, decemberben ugyanitt 385-en kísérelték meg a jogtalan határátlépést.

A migrációs adatok 18 százalékos növekedését jelentették a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek hatóságai. Itt 2024 folyamán 46 877 ember szállt partra illegálisan. Decemberben ugyanitt 4961-en érkeztek jogtalanul az unió területére.

Az illegális migrációs számok éves szinten 14 százalékos növekedéséről számoltak be a Földközi-tenger keleti medencéjének, a főként Görögországot és Ciprust érintő migrációs útvonalán is. Itt tavaly 69 436 illegális migránssal szemben intézkedtek az illetékes hatóságok, december folyamán pedig 4411 esetben.

Az illegális migrációs beáramlás számainak 2024-es növekedéséről számoltak be az EU Egyesült Királysággal közös tengerszakaszán is, ahol tavaly 67 552-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel, 9 százalékkal többen, mint az előző év során. Ugyanitt decemberben 5376-an keltek útra a szigetország felé.

A Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon tavaly 17 026, azaz 1 százalékkal több illegális határátlépési kísérletről számoltak be az illetékes hatóságok, mint az előző év során. Ezen a migrációs útvonalon a hatóságoknak az év utolsó hónapjában 1459 alkalommal kellett intézkedniük illegális migránsokkal szemben.

Az illegális migráció számainak éves szinten 78 százalékos csökkenését a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonalon jegyezték fel, ahol a 2024-ben 21 520 esetben kellett intézkedniük az illetékes hatóságoknak. Ezen a migrációs útvonalon decemberben 813-an próbáltak az Európai Unió területére jutni.

A Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs úrvonalon a múlt év során 66 766-en próbáltak meg az unió területére jutni. Ez 59 százalékkal marad el a 2023-ban feljegyezett adatoktól. Decemberben ezen a migrációs útvonalon 3074 ilyen esetet jelentettek.

A migrációs útvonalak legtöbbjén szíriai, afgán és mali állampolgárokat vettek nyilvántartásba – tette hozzá 2024-es éves jelentésében a Frontex.

A kiemelt kép illusztráció (MTI/EPA/EFE/Alberto Valdés)