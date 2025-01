Elfogadta a Hamász a gázai tűzszünetet és több túsz szabadon bocsátását

A Hamász elfogadta a Gázai tűzszünetről és több tucat túsz szabadon bocsátásáról szóló megállapodás tervezetét – írja a Euronews.

A várhatóan hamarosan véglegessé váló megállapodás első fázisában 33 túsz szabadul, többségük még életben van. A tűzszünet és a túszok elengedése Katar, Egyiptom, valamint az amerikai adminisztrációk közvetítésével jött létre, és a Hamász is lemondott arról, hogy az izraeli csapatok végleg elhagyják a Gázai övezetet.

„Hamas has accepted the draft proposal,” according to Israeli media.

Middle East Correspondent @AliBunkallSKY reports that Israelis are „prepared to sacrifice a lot” as discussions of an „imminent” ceasefire deal continue.https://t.co/FezETVQJcU

📺 Sky 501 and YT

