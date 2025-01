Egy izraeli miniszter elismerte: ő akadályozta a túszalku megkötését

Itamár Bengvír izraeli nemzetvédelmi miniszter, a Zsidó Erő radikális jobboldali párt elnöke elismerte egy keddi közleményében, hogy az utóbbi évben végig ő és pártja akadályozta a túszcsere-megállapodás megkötését a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel.

„Politikai erőnket felhasználva, újra és újra meg tudtuk akadályozni a túszalkut, de azóta újabb pártok kerültek a kormányba, amelyek most támogatják a megállapodást, így már nem mi vagyunk a mérleg nyelve” – írta Bengvir az X-en, utalva Gideon Szaár külügyminiszterre, az Új Remény párt delegáltjára és vele együtt négy újabb parlamenti képviselőre, akik csatlakoztak a kormánytöbbségéhez a törvényhozásban. Írta ezt annak ellenére, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök mindig tagadta, hogy Bengvir akadályozná a megállapodást, és a Hamászra hárította a felelősséget a túszalku és a tűzszüneti tárgyalások sikertelenségéért.

Itamár Bengvír ugyancsak kedden felszólította Becalel Szmotricsot, a Vallásos Cionisták nevű jobboldali párt elnökét, pénzügyminisztert, hogy vele együtt mondjon le miniszteri tárcájáról, ha a kormány esetleg megkötné a túszalkut a Hamásszal, mert ezzel el tudnák bátortalanítani Netanjahut, később pedig megbuktathatják a kormányt, de addig is megnehezíthetik a dolgát.

Bengvír arra nem utalt, hogy Szmotrics nélkül is elhagyná-e a kormányt, de őrá bízta a kilépésről szóló döntést. Már korábban is kérte Szmotricsot, hogy csatlakozzon a túszalku elleni tiltakozásához, mert azt a Hamásznak való behódolásnak tartja, és hogy figyelmeztessék Netanjahut: kilépnek a kormányból, ha aláírja a megállapodást.

A megállapodástervezet kiszivárgott részletei szerint a végrehajtás első szakaszában a Hamász 33 olyan izraeli túszt adna ki, akit a kiszolgáltatottabbak közé sorolnak, tehát nőket, gyerekeket és 50 év feletti és sebesült 50 év alatti férfiakat.

Tizenhat nappal később újra leülnének tárgyalni, és meghatároznák a feltételeit a második szakasznak, amelyben átadnák a további 65 túszt, akik közül Izraelben már halottnak vélnek 36 embert.

A 12-es televízió hétfő esti híradójában az hangzott el, hogy az izraeli hatóságok úgy vélik: a Gázai övezetben még fogva tartott 98 túsz többsége életben van.

Miután az izraeli médiában megjelentek a várható túszalku részletei, a túszok családtagjainak szervezete átfogó, minden elrabolta kiterjedő megállapodást követelt, amely garantálja a Gázai övezetbe elhurcolt összes izraeli hazatérését és az utolsóként érkezők hazatérésének időpontját is.

Jaír Lapíd, a parlamenti ellenzék és az ellenzéki Van Jövő centrista párt elnöke bejelentette, hogy hajlandó a parlamentben „védőhálót nyújtani” Netanjahunak a túszalku és a tűzszünet megszavazásához, vagyis azt abban az esetben is el tudják fogadni, ha a koalíciós pártok egy része ellene szavaz. Beni Ganz, az ellenzéki centrista Állami Tábor vezetője is kilátásba helyezte a támogatását, de egy másik koalíciós párt, a keleti ultraortodoxokat képviselő Sasz is.

A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet 2023 október 7-én követett el terrortámadást Izrael ellen, ebben meggyilkolt több mint ezerkétszáz embert, és túsznak elhurcolt az övezetbe 251-et, pontosabban köztük voltak olyanok, akiknek már csak a holttestét vitték.

Kiemelt kép: Tüntetők tiltakoznak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya ellen és a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok azonnali elengedését követelik Tel-Avivban 2024. szeptember 21-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)