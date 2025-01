Trump inkompetensnek nevezte az erdőtüzek ellen küzdő Los Angeles-i politikusokat

Donald Trump éles bírálatot fogalmazott meg a Los Angeles-i erdőtüzek kezelésében részt vevő politikusokkal szemben, akik szerinte inkompetensek és képtelenek megfékezni a pusztító lángokat.

A megválasztott elnök vasárnap a Truth Social közösségi médiaplatformon osztotta meg gondolatait, miközben a tűzvész továbbra is pusztít a város környékén. Trump kiemelte, hogy az „inkompetens politikusok” nem tudják megfékezni a lángokat, miközben több ezer gyönyörű ház vált a tűz martalékává, és még több ingatlan van veszélyben

„Mindenhol halál, ez az egyik legnagyobb katasztrófa, amivel valaha szembenézett az országunk. Egyszerűen képtelenek eloltani a tüzet. Mi a baj velük?” – írta a posztjában.

A The New York Times arról számolt be, hogy Trump január 20-i beiktatása után valószínűleg fontos téma lesz a Los Angeles-i erdőtüzek ügye. Ennek hátterében áll Trump és Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója közötti feszültség.

Newsom ugyanis úgy véli, hogy Trump politikai célokra használja a katasztrófát.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint a Los Angeles környéki erdőtüzek már tizenhat ember életét követelték. A kedd óta tomboló tűz miatt több mint 150 ezer ember kénytelen elhagyni otthonát. A tűzoltók munkáját nehezíti a rendkívüli szél, a száraz időjárás, a rossz látási viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a térség elavult vízellátó rendszere.

Kiemelt kép: Donald Trump megválasztott amerikai elnök beszél a képviselőház republikánus tagjainak konferenciáján. (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Allison Robbert)