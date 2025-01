Tízezrek maradtak áram nélkül Észtországban a heves hóviharok miatt

A legsúlyosabban érintett térség a balti állam második legnagyobb városának, Tartunak a régiója volt.

Hókotró járművek folyamatos bevetésen voltak, a mentőszolgálatokat több mint 300 alkalommal riasztották többnyire a hótömeg miatt utakra, vagy villanyvezetékekre dőlt fák miatt. Mindemellett több tucat közúti baleset, illetve fűtéshez köthető tűzeset is volt.

Snow storm warning issued for all of Estonia Friday#estonia https://t.co/KjDPEttGIY

— ERR News (@errnews) January 10, 2025