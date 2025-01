Szívszorító felvételeken mutatjuk be a kaliforniai tűzvész pusztítását, amely már a világűrből is látszik

Szomorú látványt nyújt a napok óta tartó kaliforniai tűzvész pusztítása, amelyről a közösségi médiában percről percre jelennek meg új videók és képek. A természeti katasztrófa már olyan méreteket öltött, hogy az űrből is látszódik.

A január 7-én kezdődött Los Angeles-i tűzvész folyamatosan söpör végig Kalifornia államon, elképesztő pusztítást hagyva maga után.

California wildfires have continued to ravage communities, reducing homes and buildings to rubble as the flames spread. Thick smoke enveloped the area, posing serious health hazards.@Channel8English #LosAngelesFire #lafires #CaliforniaWildfire #CaliforniaBurning pic.twitter.com/YrruMtdeO2 — Channel 8 English (@Channel8English) January 11, 2025

A tűzoltók napok óta tartó fáradalmas és végeláthatatlan munkáját nehezíti a vasárnap reggel újra felerősödött, szinte már orkán erejű szél

– olvashatjuk a BBC élő közvetítéséből.

Ezen a műholdfelvételen látszódik, ahogy a Csendes-óceán felett gomolyog a füst, és ahogy Kalifornia különböző pontjain terjed a tűz.

Seen from space by the GOES-18 satellite, watch as smoke is billowing over the Pacific Ocean from the Palisades Fire, and Eaton Fire, you can see the Kenneth Fire igniting and starting to spread at West Hills near Los Angeles, California. Credit: CSU/CIRA & NOAA pic.twitter.com/e5kC3FON8J — Moshe (@MosheDe_) January 10, 2025

Az X közösségi oldalon megosztott timelapse felvételen látszik, ahogy a Szent Anna-szél mennyire elősegíti a tűz gyors tovaterjedését. Ez a katasztrófa mindössze három óra alatt zajlott le.

Watch a 3 hour Timelapse from the Topanga Peak camera, as the California Wildfire climbs up from the winds, engulfing the whole mountain reaching buildings on top, as the Palisades Fire keeps raging around Los Angeles with 0% containment. pic.twitter.com/49tlr58Vfs — Moshe (@MosheDe_) January 9, 2025

Január 12-ig az erdőtüzek 16 ember halálát okozták, több százezer embert evakuáltak az életveszélyes területekről, és több mint tízezer épület semmisült meg, vagy rongálódott meg.

A napok óta tartó pusztításról egyre több szívszorító történet és videó lát napvilágot.

Korábban írtunk róla, hogy elhunyt egy 85 éves nő, aki többszöri felszólításra sem nem volt hajlandó magukra hagyni szeretett háziállatait. Ezen a felvételen pedig egy jólelkű önkéntes éppen egy kis nyulat mentett meg attól, hogy ő is a tűz martalékává váljon.

This man saved a bunny from the Los Angeles fire. 🥺 pic.twitter.com/vw1oTiGEzQ — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) January 11, 2025

Jelenleg több tűz pusztít Los Angelesben, de a leghatalmasabb károkat a Palisades és az Eaton tűzvész okozza. Előbbiben már számos híres ember otthona is megsemmisült, köztük egy magyar szupermodellé is.

(Kiemelt kép: GettyImages/ Apu Gomes)