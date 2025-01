Utolsó napjait éli a TikTok Amerikában?

Betiltás fenyegeti a TikTok-ot az Egyesült Államokban, hacsak valamilyen csoda folytán a kínai anyavállalat, a ByteDance január 19-ig nem adja el a szóban forgó médiavállalatot.

Még 2024 áprilisában az amerikai kongresszus elfogadott egy törvényjavaslatot, amelyet az akkori elnök, Joe Biden írt alá, aki

kilenc hónapot adott a ByteDance-nek arra, hogy találjon egy USA által jóváhagyott vevőt, különben a TikTok-ot az egész Egyesült Államokban leállítják.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a kínai anyavállalat és az amerikai felhasználók adataihoz való hozzáférés miatt a TikTok „óriási mélységű és léptékű nemzetbiztonsági fenyegetést” jelent – olvasható a BBC-n.

Azóta Donald Trump, a megválasztott amerikai elnök – aki a tilalom hatálybalépését követő napon lép hivatalba – folyamatosan politikai megoldást keres, és kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy halassza el a betiltást.

Ez a lépés hatalmas csapás lenne a ByteDance számára, hiszen

az USA közel 170 millió TikTok felhasználóval rendelkezik.

Nem az Egyesült Államok lenne az első olyan ország, ahol be lenne tiltva, hiszen már 2020-tól Indiában is elérhetetlen az alkalmazás, ami szintén nagy veszteségeket okozott a vállalatnak. Indián kívül még nepálban, Afganisztánban és Szomáliában is blokkolva van a platform.

(Kiemelt kép: GettyImages/Anna Moneymaker)