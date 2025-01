James Woods úgy tudta odaveszett a háza a tűzvészben, de aztán kiderült, hogy mégis épségben áll még az otthona

Könnyeivel küszködött élő adásban a 77 éves színész, miközben egy interjú keretében mesélt a Los Angeles-i házukhoz kapcsolódó emlékeiről – számolt be a New York Post.

Az amerikai színészhez korábban ugyanis azt az információt juttatták el, hogy

James Woods breaks down in tears on CNN after his house was destroyed in the wildfires.

He is now experiencing only 1% of the pain felt by the people he once advocated wiping out.

Does he really think his tears will make anyone feel sympathy for him? pic.twitter.com/YhHc2wIS0p

— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 8, 2025