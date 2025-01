Európa zsarnokának nevezte Elon Musk az EU korábbi biztosát

Korábban beszámoltunk róla, hogy kígyót-békát kiáltottak Elon Muskra a német mainstream pártok, amiért nyíltan kiállt az AfD mellett a Die Welt véleményrovatában publikált írásában is, amelyben úgy fogalmazott, hogy

A német kormány szóvivője a német választásokba való beavatkozással vádolta a leendő amerikai minisztert, aki a támadások ellenére továbbra is kiállt az AfD politikája mellett. A francia külügyminiszter pedig azt követelte szerdán az Európai Bizottságtól, hogy a legnagyobb határozottsággal lépjen fel Elon Musk amerikai milliárdosnak az európai politikába történő beavatkozási kísérleteivel szemben. A sajtó kérdéseire reagáló Jean-Noël Barrot azt is leszögezte, hogy

Csütörtökön élő beszélgetésen vett részt Elon Musk az X-en Alice Weidellel, a német Alternatíva Németországért (AfD) kancellárjelöltjével és társelnökével, akit annak ellenére, hogy a legnagyobb német ellenzéki erő jelöltje, eltiltottak a televíziós vitákon való részvételtől.

Ez már nem csupán az AfD erősödése miatt rettegő német politikai elitnél verte ki a biztosítékot, hanem az Európai Unió korábbi biztosa Thierry Breton is kommentálta a fejleményeket.

The astounding absurdity of @ThierryBreton 🤡 as tyrant of Europe 😂 https://t.co/fdLp8rbF0M

— Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2025