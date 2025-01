Budapesten kerülhetne sor Putyin és Trump csúcstalálkozójára

Vlagyimir Dzsabarov magas rangú orosz politikus szerint hazánk ideális helyszíne lehetne a Trump–Putyin-találkozónak, hiszen Orbán Viktor magyar kormányfő garantálni tudná mind a két világvezető biztonságát.

Donald Trump csütörtökön beszélt arról, hogy Putyin elnök találkozni akar vele, viszont a Kreml szóvivője szerint az Egyesült Államok hivatalosan még nem kért találkozót. Vlagyimir Dzsabarov szenátor, az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője viszont a Vmeste orosz televízióban beszélt arról, hogy a csúcstalálkozó teljesen természetes és érthető – szúrta ki az Index.hu.

A magasrangú orosz politikus szerint hazánk ideális helyszíne lehetne a Trump–Putyin-találkozónak, mivel

Orbán Viktor magyar kormányfő garantálni tudná a két világvezető biztonságát.

Hozzátette, hogy a feleknek

egy „semleges” területen kell egyeztetniük.

„A két legnagyobb világhatalom vezetője nem hagyhatja ki, hogy legalább egyszer találkozzanak. Kérdések sokasága halmozódott fel. Az elmúlt négy évben jelentősen megromlott a viszony a két ország között. Természetesen eljött az idő, hogy találkozzanak és beszélgessenek. Hogy erre a találkozóra mikor kerül sor, azt hiszem, most senki sem tudja megmondani” – nyilatkozta Vlagyimir Dzsabarov.

Az Index felidézte, hogy a tavalyi elnökválasztási kampány során és azóta is számos alkalommal jelentette ki Donald Trump, hogy a január 20-i hivatalba lépése után tárgyalásokat kezd Oroszországgal, hogy mielőbb lezárja az ukrajnai háborút. A magyar diplomácia is kiemelt dátumként kezeli a közelgő hétfői napot, Orbán Viktor miniszterelnök is többször jelezte,

Trump hivatalba lépésével új korszak kezdődik.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök kétoldalú megbeszélést folytat a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 kétnapos csúcstalálkozóján Oszakában 2019. június 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Mihail Klimentyev)